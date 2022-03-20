«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة للمستخدمينأعلن تطبيق إنستجرام ميزة جديدة عبارة عن تسميات توضيحية أنشئت تلقائيًا لمقاطع الفيديو، مما يجعل الخلاصة في متناول المستخدمين الصم أو ضعاف السمع، وذلك بعد إعلانها على Twitter، وتلاحظ الشركة أن منشئي المحتوى لن يحتاجوا بعد الآن إلى إضافة تسميات توضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو بأنفسهم، مع تعيين البرامج النصية التي خصصت لـ17 لغة.«إنستجرام» سيضيف المزيد من التحديثات في المستقبل القريب، لكن الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية والإيطالية والعربية من بين أولى العروض، بحسب موقع pocket.

وجاء إضافة هذه الميزة نظرًا لكونها ميزة طال انتظارها لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة عند مشاهدة مقاطع الفيديو، فإن الإضافة الجديدة مفيدة أيضًا لأولئك الذين يحتاجون ببساطة إلى مشاهدة مقطع فيديو دون صوت، وسيكون لدى المستخدمين خيار تشغيل التسميات التوضيحية التي جرى إنشاؤها تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها عبر الإعدادات المتقدمة للتطبيق.

ومن جانبه، قال رئيس الشركة آدم موسيري إن هذه الخطوة طال انتظارها، رغم أنها متأخرة عن منافستها تيك توك، التي أطلقت تسميات توضيحية في أبريل 2021.

وأشار تطبيق إنستجرام إلى أنه سيستمر في تبسيط الفيديو داخل التطبيق الرئيسي - وهي خطوة طبيعية، مع الأخذ في الاعتبار أن Reels هي أكبر مساهم للشركة في نمو المشاركة، وبشكل عام تعد التسميات التوضيحية التي أنشئت تلقائيًا إضافة صغيرة ولكنها مهمة، لأنها تستمر في طمس الخطوط بين TikTok وReels وتجعلها منصات دائمة التحسين.

