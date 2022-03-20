طريقة تحميل gta liberty city stories جاتا ليبرتي سيتي تحديث 2022

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gta liberty city stories أحد أجزاء سلسلة العاب الاكشن الشهيرة جراند ثيفت أوتو أو جاتا كما يطلق عليها وهي الأصدار التاسع من سلسلة العاب المغامرات الشهيرة والذي تم إطلاقة في عام 2014 لأجهزة البلاي ستيشن وتم إصدار النسخة الخاصة بأجهزة الجوال بعد ذلك في عام 2016 وتدور أحداث هذا الجزء الخاص بلسلسة حول توني وهو بطل هذا الجزء الذي كان يعمل لدي واحدة من العائلات الشهيرة في المدينة قبل أن يتم اتهامة بجريمة قتل ويهرب خارج البلاد ثم يعود توني مرة أخري للمدينة ليجدها في فوضي عارمة وسط عصابات الجريمة المنظمة ويقوم توني باستغلال هذة الفوضي لمساعدة العائلة للسيطرة عليها مرة أخري ونستعرض الان طريقة التحميل وأهم مواصفات اللعبة خلال السطور القادمة. متطلبات الأجهزة المختلفة للعبة gta liberty city stories: أن يكون الجهاز متصلاً بإنترنت قوي واي فاي وليس عن طريق بيانات الهاتف مساحة خالية من الذاكرة لا تقل عن 3 جيجا بايت، يوصى بأن تكون 5 جيجا بايت لأداء أحسن للعبة دون أعطال ذاكرة عشوائية رام ذات مساحة 4 جيجا بايت أو أكثر معالج من الفئة المتوسطة ذات نواة رباعية بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام مايكروسوفت ويندوز 7.0 أو 8.0 أو 10 أو ما أعلى تعمل اللعبة على معالج رسومات متوسط، لكنها تعطي أداءً أفضل مع معالج الرسومات فائق الجودة مواصفات اللعبة: إصدار لعبة gta liberty city stories هو 1.2 للايفون و 2.4 للاندرويد تطبيق اللعبة مناسب لنظام أندرويد 4.0 أو أعلى تطبيق اللعبة مناسب لنظام أبل IOS 8.0 أو أعلى مساحة اللعبة هي 2 جيجا بايت تصنيف السن للعبة هو 17+؛ حيث أنها تحتوي على مشاهد عنف ودموية وسرقة اللعبة متاحة باللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية واليابانية اللعبة ليست مجانية، وإنما مدفوعة وسعرها تقريباً 7 دولار أي ما يوازي 27 ريال سعودي تثبيت تطبيق لعبة gta liberty city stories على الهاتف: قم بتوصيل الجهاز بالواي فاي افتح متجر جوجل إن كان هاتفك على نظام أندرويد أو آبل ستور إذا كان آيفون ابحث عن اللعبة عن طريق مربع البحث قم بدفع ثمن اللعبة عن طريق البطاقة الإئتمانية وهو حوالي 7 دولار يتم الثبيت خلال دقائق، ويمكنك بعدها الاستمتاع باللعبة عمر شويل - جدة طريقة تحميل gta liberty city stories جاتا ليبرتي سيتي تحديث 2022 - ثقفني

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