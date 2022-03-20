نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي عبر موقع Midasbuy والحصول على آلاف UC في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجى عبر ميداس باى وأهم الإضافات الجديدة، لا شك أن الكثير من مستخدمي لعبة ببجى موبايل يبحثون عن موقع شحن شدات ببجى من خلال الأيدي بطريقة سهلة وأمنة لشراء الشدات اللازمة التي تمكن اللاعب من الاستمرار فى اللعبة واستخدام كافة الأدوات المتاحة بالمتجر بكل سهولة مثل الذخائر والمركبات الجديدة وملابس الشخصيات المختلفة وفتح الصناديق وغيرها من الأشياء المميزة التي تساعد على الارتقاء فى مستوى اللعب.
ويعد موقع ميداس باى Midasbuy من أهم المواقع الرسمية المعتمدة من قبل شركة ببجى موبايل لشحن الشدات عن طريق الأيدي، ويعد من المواقع التي تقدم أسعار رخيصة مقارنة بالمواقع الأخرى التي تقدم نفس الخدمة ويتيح العديد من طرق الدفع بما يتناسب مع الوسيلة المتوفرة فى دولتك ويلجأ معظم اللاعبين فى الوطن العربي لاستخدامه للحصول على عملة UC الافتراضية، لذلك سنتعرف فى السطور التالية على كيفية شحن شدات ببجى عبر موقع ميداس باى.
خطوات شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي عبر موقع Midasbuy
- الدخول على رابط الموقع الرسمي Pubg Midasbuy.
- عندما تفتح لك الواجهة الرئيسية للبرنامج قم بتحديد دولتك من خلال الخيار المتواجد فى أعلى اليسار.
- قم بالضغط على كلمة “انطلق”.
- قم بالضغط على خيار “شراء” لتحديد عملة UC.
- الآن قم بإدخال معرف اللاعب الخاص بك وهو ID فى الخانة التي تظهر أمامك.
- ستظهر لك طرق الدفع التي يتيحها الموقع مثل البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف أو بطاقة ون كارد، قم باختيار المناسب لك منها.
- تظهر لك بعض ذلك أسعار باقات ببجى المتاحة والعروض المتوفرة عليها اختر عدد الشدات التي ترغب فى شرائها ثم اضغط على “ادفع الآن”.
- بعد اكتمال عملية الدفع سيقوم الموقع على الفور بإرسال الشدات التي قمت بشرائها على حسابك باللعبة ويمكنك الذهاب إليه للتأكد من ذلك.
- يمكن الآن استخدام الشدات فى شراء كل ما تريد من معدات وأدوات لازمة، كما يمكن الحصول على بعض العروض التي يوفرها الموقع مثل شحن 600 شدة والحصول على مثلهم بشكل مجاني، أو أي عدد أخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن شدات ببجى عن طريق الأيدي عبر موقع Midasbuy والحصول على آلاف UC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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