نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022 من أفضل وأحدث الماركات بأفضل التخفيضات في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات حيث أن هناك العديد من المحلات الشهيرة مثل كارفور الإمارات وغيره يوفر عروض مميزة على الموبايلات فيمكن شرائها بالتقسيط وبدون فوائد أيضا، ويعتبر نظام التقسيط بمناسب إلى بعض فئات المجتمع حيث أنه قد تكون تكلفة الشراء باهظة فلا يمكن الدفع مرة واحدة فيفضل البعض التعامل بنظام التقسيط على مدار عام أو أكثر.
كيفية شراء موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022
أصبح من السهل شراء الهواتف المحمولة من خلال مواقع الانترنت المختلفة، حيث هناك أكثر من محل لبيع الموبايلات يتواجد الكترونيا ويتيح للمشتري إمكانية الشراء عبر الانترنت وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:
- الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بمحلات بيع موبايلات بالتقسيط وتسجيل الاسم والرقم السري وتحديد البريد الالكتروني.
- وتسجيل الفيزا الخاص بالشخص الذي يريد شراء الهاتف لسحب القسط منها شهريا.
- تفعيل الفيزا بالرسالة المرسلة عبر البريد الالكتروني واختيار البنك ومدة السداد.
أنواع الموبايلات المتاحة للبيع بالتقسيط في الإمارات
هناك العديد من الأنواع التي يمكن شرائها عبر مواقع البيع بالتقسيط ويأتي على رأس القائمة ما يلي:
- أيفون 12 ميني المتاح بسعر 2960 درهم إماراتي ذو مساحة 64 جيجا، ويمكن تقسيط المبلغ بمعدل 500 درهم كل شهر.
- وسامسونج جالاكسي a11 الذي يأتي بمساحة 64 جيجا ويمكن تقسيطه بدفع 529 درهم إماراتي كل شهر بمعدل أربعة أشهر.
- وهواوي y9s هاتف متعدد المزايا ويمكن تقسيطه عبر محلات تقسيط الموبايلات بدفع 799 درهم إماراتي شهريا لمدة تصل إلى 6 أشهر ويتميز بمساحة 128 جيجا.
مميزات التعامل مع محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022
- تتيح محلات بيع موبايلات بالتقسيط إمكانية التعامل مع جميع البنوك، وتسهل عملية تقسيط الموبايلات على المشتري التكلفة الكبيرة حيث يمكن تقسيط المبلغ على مدة تتناسب معه، ولا يحتاج المشتري إلى الذهاب إلى موقع المحل بل إمكانية الشراء عبر الانترنت أدت إلى تسهيل عميلة الشراء بشكل كبير.
- كما نجد العديد من المحلات تقوم بعمل تخفيضات بين الحين والأخر لجذب العميل للتعامل معها، ويتوافر أيضا التقسيط بدون فوائد مما يجعل العميل لا يتردد في عملية التقسيط.
- ونجد بعض الموبايلات التي تتعدد مميزاتها ولكن سعرها مرتفع نسبيا لهذا يمكن شرائها عبر التقسيط بكل سهولة، ومن أهم محلات بيع موبايلات بالتقسيط كارفور الإمارات الذي يوفر أفضل العروض والخصومات والمميزات للعملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022 من أفضل وأحدث الماركات بأفضل التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.