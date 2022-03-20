محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022 من أفضل وأحدث الماركات بأفضل التخفيضات

يبحث الكثير من الأشخاص عن محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات حيث أن هناك العديد من المحلات الشهيرة مثل كارفور الإمارات وغيره يوفر عروض مميزة على الموبايلات فيمكن شرائها بالتقسيط وبدون فوائد أيضا، ويعتبر نظام التقسيط بمناسب إلى بعض فئات المجتمع حيث أنه قد تكون تكلفة الشراء باهظة فلا يمكن الدفع مرة واحدة فيفضل البعض التعامل بنظام التقسيط على مدار عام أو أكثر.

كيفية شراء موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022

أصبح من السهل شراء الهواتف المحمولة من خلال مواقع الانترنت المختلفة، حيث هناك أكثر من محل لبيع الموبايلات يتواجد الكترونيا ويتيح للمشتري إمكانية الشراء عبر الانترنت وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بمحلات بيع موبايلات بالتقسيط وتسجيل الاسم والرقم السري وتحديد البريد الالكتروني.

وتسجيل الفيزا الخاص بالشخص الذي يريد شراء الهاتف لسحب القسط منها شهريا.

تفعيل الفيزا بالرسالة المرسلة عبر البريد الالكتروني واختيار البنك ومدة السداد.

أنواع الموبايلات المتاحة للبيع بالتقسيط في الإمارات

هناك العديد من الأنواع التي يمكن شرائها عبر مواقع البيع بالتقسيط ويأتي على رأس القائمة ما يلي:

أيفون 12 ميني المتاح بسعر 2960 درهم إماراتي ذو مساحة 64 جيجا، ويمكن تقسيط المبلغ بمعدل 500 درهم كل شهر.

وسامسونج جالاكسي a11 الذي يأتي بمساحة 64 جيجا ويمكن تقسيطه بدفع 529 درهم إماراتي كل شهر بمعدل أربعة أشهر.

وهواوي y9s هاتف متعدد المزايا ويمكن تقسيطه عبر محلات تقسيط الموبايلات بدفع 799 درهم إماراتي شهريا لمدة تصل إلى 6 أشهر ويتميز بمساحة 128 جيجا.

مميزات التعامل مع محلات بيع موبايلات بالتقسيط في الإمارات 2022