نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز للمغامرة.. موسم ببجي الجديد والتحديثات الجديدة في العبة لموسم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الفترة بالتحديد وجدنا أن هناك تسليط للضوء بصورة كبيرة على موسم ببجي الجديد، وذلك يرجع إلى أن الشركة المسئولة عن هذه اللعبة قد أعلنت بأن هناك أكثر من ميزة مختلفة ستتواجد بهذا الموسم مقارنة بالمواسم الأخرى للعبة، حيث سنجد بأن هذا الموسم سيحظى بإعجاب الكثير من الناس، وذلك بسبب تلبية اللعبة لاحتياجات فئة كبيرة من الناس.

موسم ببجي الجديد

إن موسم ببجي الجديد يدعى باسم سبايدر مان، فهذا الأمر جعل هذا الموسم يحظى بشهرة أوسع مقارنة بالمواسم الأخرى، فالمسئولون عن هذه اللعبة حرصوا على توفير أكثر من إضافة لهذه اللعبة، مثل مود الجودزيلا ومود الكينج كونج.

كما أن هناك ميزة كبيرة لهذا الموسم، وهي مشاركة النجم الشهير محمد هنيدي باللعبة، فسوف يشارك النجم بصوته داخل اللعبة، فهذه الميزة ساهمت بصورة كبيرة في زيادة إشعال حماسة الكثيرين في تحميل هذا الموسم.

فالموسم الجديد للعبة ببجي بعد بصورة مباشرة بعد إغلاق الRP. وبالتالي سيتم إصدار نسخة ببجي 1.9 الجديدة. وهذا ما سيتم توفيره على متجر جوجل بلاي.

أهم المميزات الخاصة بعملية تحديث ببجي 2022

وفرت لعبة ببجي بالإصدار الجديد النزول لساحات نزال جديدة نابضه بالحياة.

ومن بعدها القيام بارتداء الملابس الملونة، وهذا ما لم يكن موفر في الإصدارات الأخرى لهذه اللعبة.

كما وجدنا أن هذه اللعبة وفرت ميزة مختلفة أيضً بالتحديث الأخير.

وهي عبارة عن إمكانية المستخدم 4 كرات ملونة بشكل متنوع داخل جزيرة Spwan.

وعلى الجانب الأخر نجد أن أشهر مميزات ذلك التحديث، هي أنواع المهمات المستخدمة في اللعبة.

وهذا ما سنلاحظه بعد تحميل هذا الموسم الجديد.

وذلك بالإضافة إلى استعمال مود الرجل العنكبوت.

والمنتظر من تلك الميزة بأنها سوف تنال إعجاب فئة كبيرة من الناس.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كل ما يدار حول موسم ببجي الجديد، والذي يتم تداوله في مجالات البحث في هذه الفترة، وذلك يرجع إلى المميزات التي يتمتع بها هذا الموسم عن غيره من المميزات، وهذا ما أحرصت عليه الشركة المنتجة لهذه اللعبة بصورة لافتة للنظر.