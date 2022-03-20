إجراءات تجديد الاشتراك في شريحة بيانات الهاتف 2022 وخطوات شحن شريحة موبايلى بكل سهولة

إجراءات تجديد الاشتراك في شريحة بيانات الهاتف 2022، في هذه المقالة سوف نوضح أهم الخطوات اللازم إتباعها لتجديد الاشتراك في شريحة الهاتف، حيث أن شركة موبايلي تعتبر من أهم الشركات العالمية المتخصصة في باقات الإنترنت الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهنا سوف نعرض لكم طريقة تجديد الاشتراك حيث ان شريحة البيانات هي إحدى شرائح الهاتف المحمول التي تقدمها موبايلي لجميع مشتركي الهواتف السعودية، مع عدة عروض لترتيب باقات الإنترنت والمكالمات الصوتية والرسائل في نفس الوقت حسب رغبة المستخدم.

إجراءات تجديد الاشتراك في شريحة بيانات الهاتف 2022.

تعد شركة موبايلي من أهم وأفضل الشركات العالمية لأنها تعمل على دعم العملاء عن طريق توفير العروض والخدمات التي يحتاجها العملاء، وذلك لاتجاه الأفراد نحو الشركة للاشتراك فيها، كما أنها تقدم العديد من العروض في باقات الإنترنت المنزلية وفي الهاتف المحمول والمكالمات، كما أن الشركة تحتوي على الكثير من الأكواد لكل باقة كود خاص به لتجديد الاشتراك، ونقدم لكم الخطوات اللازم للتجديد.

أولا تسجيل الدخول إلى موقع شركة موبايلي الرسمي الإلكتروني.

تقوم بكتابة الاسم والرقم السري، وتقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول في حساب الشركة الخاص.

فتح قائمة الخدمات الموجودة وتقوم بالنقر على الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة.

تقوم بالضغط على الزر الخاص بشحن الرصيد.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الفيزا كارد التابعة لك لكي تستطيع الشركة سحب المبلغ المطلوب.

بعد ذلك تحدد قيمة المبلغ التي تريده للشحن.

ثم تقوم بالضغط على زر الشحن الموجودة في الأسفل.

في النهاية سوف تصلك رسالة نصية تحتوي على قيمة الشحن المطلوب علي الرقم التي تم التسجيل عليه.

تم شحن الرصيد بالكامل والاستمتاع بالباقة الخاصة بك، مع الهدايا المقدمة من الشركة.

تجديد اشتراك شريحة بيانات موبايلي

في نهاية هذا المقال نكون قد تحدثنا عن إجراءات تجديد الاشتراك في شريحة بيانات الهاتف 2022، وأوضحنا أهم النقاط التي توضح كيفية تحديد الاشتراك في شركة موبايلي، التي تقدم الكثير من العروض التي تعمل على جذب العملاء إليها، وتقدم لهم العديد من الهدايا، وهذه تعتبر أسهل وأبسط طريقة لتحديد الاشتراك في شريحة بيانات الموبايل.