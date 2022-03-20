هل يستحق الشراء.؟ سعر ومواصفات ايفون اس اي iphone SE 2022 واختلافات سيلاحظها عشاق آبل

تحرص شركة آبل كل عام على طرح أحدث الهواتف الذكية المتميزة لتنال رضا المستخدمين على مستوى العالم، فهى من الشركات الكبري التى تطرح أفضل الهواتف التى تنفرد بمميزات رائعة عن باقى الهواتف الأخرى، ودائما تنافس الهواتف العالمية، كما أن لها ملايين من المستخدمين على مستوي العالم لتميز هواتفها بمواكبة عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث أعلنت الشركة عن طرح هاتف ايفون اس اي iphone SE فى الأسواق، وهو من الهواتف التى تدعم شبكات الجيل الخامس، كما أن الهاتف يدعم المعالجة السريعة سداسية النواة، والشكل الخارجي الكلاسيكي، والمساحة الكبيرة ويحتوى على كاميرا خلفية بدقة عالية.

مواصفات ايفون اس اي iphone SE

مواصفات متعددة تميز هاتف ايفون اس اي عن باقى الهواتف المطروحة فى الأسواق، حيث تضيف شركة آبل مميزات مختلفة فى كل مرة تقوم بطرح فيها هاتف جديد، لإرضاء المستخدمين ومواكبة التطورات التكنولوجية، لذا أصبح iphone SE من أكثر الهواتف التى ازداد الطلب عليها فى الأسواق، لانفراده ببعض المواصفات التى سنوضحها لكم خلال السطور التالية.

يحتوى الهاتف على معالج سداسي النواة. مزود بشاشة بمقاس 4.7 بوصة بدقة عالية. الهاتف مزود برام 4 جيجا بايت. يحتوى على كاميرا خلفية واحدة بدقة عالية تصل إلى 12 ميجا بيكسل. يدعم معالجة الرسومات رباعية الأنوية. ذاكرة تخزين الهاتف 84 و 128 و 256 جيجا بايت. مزود بكاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل. بطارية الهاتف بقدر يصل إلى 1821 ملى أمبير. متواجد فى الأسواق بألوان الأبيض والأسود والأحمر. يدعم شبكات الجيل الأول والثاني والثالث والرابع. مصنع من إطار ألومنيوم من الجانبين، أما من الأمام والخلف زجاج. مقاوم للأتربة والماء لمدة نصف ساعة. يحتوى على زجاج مقاوم للصدمات والخدوش. سعر الهاتف مناسب لجميع مستخدمي جهاز الايفون. لا يوجد مدخل للسماعات فى الهاتف.

سعر هاتف i phone SE

أكدت شركة آبل أن سعر هاتف ايفون اس اي سيكون مناسب لكل عشاق الأيفونات، مضيفة أنها اقترب موعد طرحه بالأسواق العالمية، حيث صرحت بأن أسعاره ستكون كالتالى: