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عمر شويل - جدة سر زيادة مساحة الهواتف 32 جيجا بايت إضافية بطريقة جديدة ومضمونة، مما لا شك فيه أن مساحة التخزين للهاتف يتم إستنزافها بعد مرور وقت من الإستخدام وامتلاء ذاكرة الهاتف بالصور والفيدوهات وغيرها من الملفات، ويحتاج الكثيرين منا إلى زيادة مساحة الذاكرة خاصة من يعتمدون على هواتفهم بشكل أساسي في تخزين الملفات بدلاً من أجهزة الكومبيوتر، لذا نتناول اليوم طريقتين مختلفتين للحصول على مساحة تخزين إضافية لجوالك بخطوات بسيطة للغاية ودون صعوبة في تفعيلها.

طريقة زيادة مساحة التخزين للهواتف

لتطبيق الطريقة الأولى كل ما عليك هو الدخول إلى متجر قوقل والبحث عن برنامج TeraBox Cloud Storage & Backup، ثم يتم تنزيل التطبيق و فتحه ثم تظهر صفحة البرنامج الرئيسية يتم النقر على زر الموافقط على الشروط والأحكام، ثم يتم تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني أو حساب الفيسبوك، يظهر خيارين الخيار الأول تشغيل النسخ الإحتياطي التلقائي والخيار الثاني غير مفتوح مؤقتاً يتم النقر على الخيار الثاني، ثم يظهر خيارين الخيار الأول تشغيل النسخ الإحتياطي للصور والخيار الثاني لا للنسخ الإحتياطي، يتم النقر على الخيار الثاني.

تظهر واجهة التطبيق الرئيسية و نجد ظهور رسالة بإمكانية إستخدام 1024 جيجا بايت، حيث أن هذه المساحة تعادل 400 ألف صورة أو 100 ألف فيديو متوسط المدة، حيث يمكنك وضع الكثير من صورك داخل هذا التطبيق ثم حذفها من هاتفك، حيث يتم النقر على علامة الإضافة ثم النقر على تحميل وإختيار مجموعة الصور التي تريد نقلها إلى هذا التطبيق ثم حذفها من الهاتف، في حالة أردت تنزيل الصور على هاتفك مرة أخرى يتم النقر على أيقونة الألبوم، ثم تحديد الصور والنقر على زر تحميل لتنزيلها على الهاتف مرة أخرى.

حل مشكلة المساحة التخزينية ممتلئة

الطريقة الثانية والمُفضلة لدى الكثير تتمثل في الاستعانة ببرنامج آخر وهو SD Malid والذي يعتبر أفضل تطبيق لتوفير مساحة في الهاتف وبه عدة مزايا ولكنك تجده في الملفات و ليس كتطبيق في واجهة الهاتف، يتم النقر على الثلاث خطوط أعلى يسار الشاشة حيث تظهر عدة مزايا منها ميزة منظف التطبيقات والتي تعمل على تنظيف الهاتف وبالتالي توفير مساحة تخزينية على الذاكرة يمكنك استخدامها.

هناك ميزة أخرى وهي التطابقات بالنقر عليها يتم البحث عن الصور أو الفيديوهات المتشابهة ويساعدك على حذف النسخ المتكررة، الميزة الثالثة منظف النظام و التي توضح الملفات الفارغة أو الملفات المؤقتة التي يمكنك التخلص منها، أما الميزة الرابعة فهي محلل التخزين والذي يوضح الملفات التي تشغل أكثر مساحة؛ لمعرفة إذا كان يمكنك التخلص منها لتوفير مساحة إضافية في هاتفك بطريقة مضمونة.