نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناه المجد للقرآن الكريم Almajd الجديد 2022 على النايل سات في المقال التالي
يبحث الكثيرون عن تردد قناه المجد للقرآن الكريم لما تقدمة من محتوى ديني، يستهدف قراءة وتلاوة القرآن الكريم، والذي يتم تلاوته بواسطة أفضل القراء أصحاب الصوت الرائع، وقناة المجد للقرآن الكريم هي قناة تابعة لمجموعة قنوات المجد العربية السعودية، ويتم بثها من داخل السعودية، وسنتحدث في هذا المقال حول القناة وترددها الجديد وكافة تفاصيلها.
تردد قناه المجد للقرآن الكريم
قامت قناة المجد للقرآن الكريم بالإشارة حول تغيير ترددها الحالي إلى تردد جديد، بإشارة استقبال أفضل من ذي قبل، واهتمامًا منها على سماع مشاهديها للقرآن الكريم بجودة صوت عالية، مع خلفية متغيرة لجذب مشاهديها أكثر واستمتاعهم بالمناظر الجميلة آثناء سماعهم للتلاوات القرآنية، وقام موقعنا بتوفير كافة بيانات التردد الجديد للقناة، وهو كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: (12053/12054).
- الاستقطاب: (H) أفقي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (4/3).
- الجودة: (SD).
نبذة عن محتوى قناة المجد للقرآن الكريم
قناة المجد للقرآن الكريم تابعة لشبكة المجد، وهي قنوات سعودية وجميعها تهتم بالجانب الديني، وهذه القناة تقدم محتوى متميز ومتخصص ويمكن التكلم عن محتواها كالتالي:
- تقدم قناة المجد مجموعتها المختارة من التلاوات المتنوعة للقرآن الكريم.
- كما تقدم تفسير وتوضيح لمعاني الآيات القرآنية.
- كذلك تعرض ترجمة باللغة الإنجليزية للآيات.
- تقدم تلاوات متنوعة وقراءات مختلفة، يتلوها العديد من الشيوخ أصحاب الحنجرة الذهبية.
- كما أنها عملت على عرض خلفية طبيعية متحركة حتى يستمتع نظر المتابع أثناء سماعه للقرآن الكريم.
- تختص القناة بعرض التلاوات القرآنية فقط، دون فواصل إعلانية.
مميزات قناة المجد
حرصًا من قناة المجد للقرآن الكريم على استمتاع مشاهديها قامت بتوفير العديد من المميزات التي تقدمها لهم ومن هذه المميزات ما يلي:
- استخدام أجود الأدوات والبرامج المتطورة تكنولوجيًا، حتى تسمح لمستمعيها بالاستمتاع بأفضل جودة صوت بوضوح دون تقطيع أو تشويش.
- قدمت لهم العديد من التلاوات بأفضل الأصوات، مع تفسير موضح لمعنى لما يتم قراءته.
- القناة مفتوحة وبشكل مجاني دون تشفير أو رسوم اشتراك.
- كما أن القناة لم تسعى للربح بشكل قطعي، حيث لم تقم بعرض أي إعلانات أثناء القراءة، أو إعلانات بين القراءات.
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة بلا انقطاع أو غلق في أي يوم.
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