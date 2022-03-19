طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE‏ أخر إصدار 2022 على أجهزة الكمبيوتر والجوال

تحميل لعبة ببجي، تكون لعبة ببجي من أحسن الألعاب التي يفضلها العديد من عشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية وخاصةً الشباب الذين يقضون أكثر أوقاتهم في استخدام هواتف الجوال، حيث أن لعبة ببجي تعد من إحدى الألعاب القتالية التي من الممكن للعديد من الأصدقاء أن ينضموا لها واللعب مع بعضهم البعض في وقت واحد مع قضاء وقت ممتع وأكثر تشويقًا وإثارة.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل تنزيل Download PUBG Mobile APK للأندرويد الإصدار الأخير

خطوات تنزيل ببجي على الكمبيوتر

أن تنزيل لعبة ببجي على الكمبيوتر يعد من ضمن الأمور الغير سهلة والبسيطة بالمقارنة مع تنزيل تلك اللعبة على هواتف المحمول الذكية، وذلك يعود إلى الشركة التي قامت بتصميم تلك اللعبة فهي لم تقوم بإنشاء نسخة تخص الكمبيوتر المحول، حيث يتواجد العديد من الأفراد يرغبون في تحميل تلك اللعبة على الكمبيوتر، بل من الواجب أولًا أن يتم تنزيل محاكي المحمول على الكمبيوتر وأن ذلك يكون من ضمن الأمور الصعبة وطريقة تنزيل المحاكي هي:

يجب في بداية الأمر أن يقوم اللاعب بتنزيل محاكي Bluestacks، وبعد ذلك يقوم بتثبيته على الجهاز.

عندما يتم فتح ذلك التطبيق من الواجب تشغيله عن طريق عملية تسجيل الدخول في حساب المستخدم بجوجل.

وبعد ذلك يرى ذلك التطبيق أمامه، ثم يدخل إلى جوجل بلاي وتنزيل لعبة ببجي.

بل يجب أن يتم تواجد العديد من المواصفات في جهاز الكمبيوتر الخاص باللاعب، وذلك من أجل اللعب بالطريقة الجيدة وهي:

أن يكون النظام الخاص بتشغيل اللعبة على الكمبيوتر لا يقل عن ويندوز.

كما من الواجب أيضًا توافر مساحة التخزين في جهاز الكمبيوتر أن لا تقل عن 30 جيجا بايت كمساحة تخزين متوافرة.

طريقة تحميل ببجي على الجوال

يمكن أن يقوم اللاعب بتحميل لعبة ببجي بسهولة وبساطة وهذا يكون من خلال دخول الشخص إلى متجر جوجل بلاي، كما يتطلب عليه أن يقوم بمتابعة الخطوات التالية وهي كالتالي: