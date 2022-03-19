كيفية تعطيل تحديثات التطبيقات التلقائية على أجهزة أندرويد لتوفير باقة النت

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تعطيل التحديثات التلقائية للتطبيقات على أجهزة أندرويد من أجل توفير باقة الإنترنت، وذلك على الرغم من الأهمية الكبيرة لعملية التحديث التلقائي التي تتم على تلك التطبيقات، حيث أنها تعمل على حماية الجهاز من أي اختراق يستهدف سرقة البيانات والمعلومات البنكية أو السرية، حيث أن التحديث يعمل على تجنب الثغرات الموجودة في التطبيقات والنظام، ويمنع عمليات الهكر والتطفل التي يقوم بها العديد من الأشخاص أملاً في سرقة الصور والبيانات الشخصية الخاصة بك.

كيفية تعطيل تحديثات التطبيقات التلقائية على أجهزة أندرويد

يجب الإشارة إلى أن تحديث التطبيقات التي يتم تحميلها من متجر جوجل بلاي تتم بشكل افتراضي دون تدخل من العنصر البشري أو المستخدم، حيث أنها من الإعدادات الافتراضية للتطبيقات، وتتضمن التحديثات الجديدة للتطبيقات التي تم تحميلها على هواتف أندرويد أحدث تصحيحات الأمان، التي تهدف إلى حماية الجهاز من أي اختراقات لأنها تعمل على إصلاح أخطاء نظام التشغيل، ويمكنك الآن تعطيل تحديثات التطبيقات التلقائية من خلال خطوات بسيطة للغاية وتوفير باقة النت.

ولكننا في هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني نشير إلى ضرورة الاستمرار في التحديث للتطبيقات سواء بالشكل اليدوي أو من خلال ترك التحديثات التلقائية، وذلك من أجل المحافظة على الخصوصية، وإصلاح العديد من المشكلات الأمنية الموجودة في نظام التشغيل، ولاسيما أن بعض البرامج قد تكون قديمة وتم تحميلها منذ فترة من جوجل بلاي، وتكون عرضة للاختراق في حالة عدم القيام بتحديثها بشكل مستمر، ويمكنك أيضاً إيقاف التحديثات لتطبيق واحد على حدة دون باقي التطبيقات، وإيقاف التحديثات يعمل على توفير باقة الإنترنت.

إيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات التي تم تحميلها من متجر جوجل بلاي

الدخول على متجر جوجل بلاي.

الضغط على أيقونة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة.

ضرورة الدخول على إعدادات الملف، ثم الدخول منها على تفضيلات الشبكة.

يجب هنا الضغط على عبارة “تحديث التطبيقات تلقائياً”، ومنها نختار “لا تقم بتحديث التطبيقات تلقائيًا”.

في النهاية يجب الضغط على تم.

خطوات إلغاء تحديث تطبيق بشكل تلقائي