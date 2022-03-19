نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شراء جوال من موبايلى وشروط الحصول علية بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شراء جوال من موبايلى هي خدمة تقدمها شركة موبايلى للمواطنين في السعودية وتعد واحدة من الخدامات المتاحة من الشركة لشراء جوال وكذلك الشروط للحصول علية، كما أن شركة موبايلى شركة مساهمة سعودية رائدة في مجال الاتصالات التي قامت بتوفير خدمة الأنترنت عام 2007 كما أنها تقدم خدمة الشرائح المتعددة للحصول على اكثر من شريحة لرقمك،

كما أن شركة موبايلى تقدم الكثير من الخدمات كخدمة تحويل الرصيد أو صيانة أو تبديل الهواتف عند الشراء من الشركة، كما تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الأفراد والأعمال والمشغلين. وتمتلك واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من ناحية التغطية على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى امتلاكها أكبر شبكات FTTH وواحد من أضخم أنظمة مراكز البيانات حول العالم.

وتقدم باقات مختلفة ومميزة وأيضا تقدم ميزة باقة إنترنت غير محدودة أثناء التجوال الدولي، وتمتلك شركة موبايلى أكبر منظومة مراكز بيانات على مستوى المنطقة يصل عددها 58 مركزا منتشر في كافة أنحاء المملكة، كما أن يتميز موبايلى بوجود جميع أنواع الجوالات الموجودة في الأسواق العالمية بكل الإمكانيات والألوان.

وتقدم أيضا خدمات الأنترنت الغير محدودة وذلك من خلال التجوال الدولي غير تقديم العديد من أنظمة الدفع المختلفة للعميل بما يتناسب مع ظروفه وإمكانيات كل شخص، يحتاج الأشخاص إلى التواصل مع شركة موبايلي من أجل الاستعلام عن بعض الخدمات المتعلقة بمشكلات الهاتف المحمول والأنظمة أو شراء الهواتف النقالة، ويمكن التواصل عن طريق الرد الآلي على الرقم 1100 وذلك من أي خط موبايلي أو الاتصال على 0560101100 من أي خط آخر، اوالاتصال برقم #1411* بإظهار رسالة بها رصيد الشخص المتبقي.

وتتوفر خطة التقسيط لباقة مفوتر 400، 300، 200، و100، ومتاحة فقط لعملاء باقة مفوتر. سيتم تحديد أهلية المتقدمين بعد التحقق من سمة. يتوجب على العميل توقيع عقد ملزم لمدة 24 شهر خاضع لدورة الالتزام،

كيفية شراء جوال من موبايلى

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة موبايلى. يتم تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول. إذا كانت وال مرة للدخول عليك التسجيل وملئ البيانات المطلوبة. الضغط على المتجر الالكتروانى بالصفحة. اضغط على قائمة الأجهزة الذكية ثم اختر منها نوع الهاتف الذي ترغب في شراءه سواء أبل أو سامسونج أو هواوي أو أجهزة الجيل الخامس. معرفة تفاصيل ومميزات الهاتف الذي تم اختياره. يعرض الموقع الألوان المتوفرة للهاتف إلى جانب المدن التي يتاح توصيل الهاتف إليها والعروض المقدمة من الشركة في الخصومات. يتم بعد ذلك تحديد لون الهاتف والمدينة التي يتم التوصيل إليها. بعد ذلك يتم شراء الهاتف من خلال اختيار خانه الشراء الآن. يعرض الموقع سعر الهاتف بعد ضريبة القيمة المضافة والتي تصل قيمتها إلى 15%. يتم إدخال البيانات المطلوبة بعد ذلك ومن ثم تحديد طريقة الدفع سواء بالبطاقة الائتمانية سواء فيزا أو ماستر كارد أو الدفع بالتقسيط. الضغط على مربع موافق ومطلع على الشروط والأحكام ثم انقر على خيار تأكيد الطلب ويتم متابعة الطلب لمعرفة موعد استلام الهاتف الجديد.

شروط الحصول علي جوال من موبايلى بالتقسيط

يتم الحجز مسبقا. لا يمكن للعميل أن يحجز أكثر من جهاز واحد فقط في وقت واحد. يجب أن تتجاوز قيمة الفواتير الثلاثة الأخيرة التي تم تسديدها 650 ريال. أن يكون العميل المتقدم للحصول على جوال أن يكون من عملاء شركة موبايلي. يجب على العميل أن يدفع الأقساط في شراء هاتفه الحالي قبل شراء الهاتف الجديد. يجب تأكيد استلام رسالة الحجز على رقم الجوال. يجب أن يكون خط العميل مفعل ولم يتوقف.

والجدير بالذكر أن شركة موبايلى تطبق نظام تقسيط الجوالات للتيسير على العملاء في شراء الجوال لمختلف العلامات التجارية ولذلك تعد شركة موبايلى الاختيار الأول للبعض عند شراء جوال أو تقسيطه للتميزها بالسهولة والضمان وطول فترة السداد لمختلف أنواعها الهواتف المتاحة، ويوجد أكثر من طريقة حتى تتمكن من شراء جوال من شركة موبايلي سواء أكان ذلك عن طريق الإنترنت أو خلال المتاجر الإلكترونية أو عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة، توفر شركة موبايلي لخدمات الاتصالات والإنترنت بالمملكة العربية السعودية، عدد من خطط التقسيط لشراء أجهزة الآيفون بإصداراتها المختلفة، وتقوم الشركة بطرح الأجهزة بنظام التقسيط على فترة 24 شهر، طبقًا لعدد من الشروط التي يتم من خلالها تنظيم الخدمات المقدمة للاكثر من نوع من انواع الجوالات التى يحتاجها المواطنين ويأتي ذلك في إطار التيسير على العملاء في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.