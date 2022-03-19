تردد قناة كراميش الجديد مارس 2022 karameesh على النايل سات لمشاهدة أناشيد الأطفال

تردد قناة كراميش الجديد مارس على النايل سات من الترددات المتغيرة من حين لآخر، حيث تحرص القناة على استمتاع متابعيها الصغار للمحتوى المقدم، ومن الجدير بالذكر أنها قناة عربية أردنية، تقدم محتوى للاطفال من الصغر وحتى 13 عام، ولها قاعدة جماهيرية من الكبار والصغار، حيث أنه تقدم محتوى ترفيهي ممتع، وقام موقعنا بتوفير ترددها الجديد لمتابعينه، وسنعرضه خلال مقالنا.

تردد قناة كراميش الجديد مارس

تم تغيير تردد قناة كراميش إلى تردد جديد، حيث أنهم وجدو بالتردد السابق الكثير من التشويش، وحرصًا من إدارة القناة على عدم إنزعاج متابعيها، قامت بتغييره إلى آخر ذات إشارة قوية جدًا دون أي تقطيع أو تشويش، ويمكنك الآن إضافة تردد قناة كراميش الجديد إلى قائمة قنواتك من خلال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11643).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

محتوى برامج قناة كراميش

تقدم كراميش محتوى مختلف عن باقي القنوات المماثلة لها، فهي تعرض محتواها في الصورة الأتيه:

تحرص على تعليم الأطفال الكثير من الأشياء التعليمية المفيدة لها في شكل أغاني كرتونية، مثل تعليم الألوان، والأرقام، والحروف الأبجدية العربية والإنجليزية.

تعليمهم أمور دينية تناسب أعمارهم.

وكذلك كيفية التصرف والتعامل مع المواقف، ومع آبائهم واحترامهم، وأيضًا احترام الكبار وعدم أذية الغير.

كما تعرض أغانيها التعليمية من خلال أطفال ممثلين داخل القناة من مختلف الأعمار، لسهولة وصول المعنى المستهدف من الأغنية بطريقة بسيطة ومحببة للأطفال.

تقوم بتشويق الأطفال الأكثر من خلال عرض الأغاني في فقرات مثل فقرة حبيبي بابا، فقرة آرامينو، فقرة وناسة، وغيرهم.

من أشهر أغانيها شو بدنا نقول للماما، انا حبيب البابا، وينك يا لولو، حموص وحموصة، يمي يمي، ماما جابت بيبي، انا واحد، الفواكه، الألوان، لا تؤذي القطة، هرهور الشطور.

مميزات قناة كراميش

كثير من المميزات التي تمتاز بها قناة كراميش للاطفال، والتي جعلت لها جمهورها الضخم من مختلف الأعمار داخل العديد من البلدان العربية، ومن مميزات كراميش ما يلي: