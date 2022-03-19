نتيجة غير متوقعة.. ماذا يحدث عند ادخال بطاقة الصراف الآلي ATM بصورة معكوسة ؟

سحب الأموال عن طريق الصراف الآلي عادة يومية عند كثير من الأشخاص، حيث يقومون بسحب المال لشراء الأدوات التى يحتاجونها، حيث يقوم كثير من الأشخاص بإيداع مبلغ من المال فى البنوك للسحب عند الحاجة، لذا يقومون بسحب المال عن طريق الصراف الآلي، كما يقوم أشخاص آخرين بسحب رواتبهم من الصراف الآلي شهرياً، وعند سحب الأموال يحرص الجميع بكتابة الرقم السري الخاص بالفيزا صحيح، ولكن عند كتابة الرقم السري بالعكس يقلق الكثير، ويخافون من سحب أموالهم من البنك أو توقف الفيزا، ويظن البعض أنه من الممكن تعرضه للسرقة أثناء سحب الأموال، لذا سنوضح لكم تصحيح كل هذه المشاكل.

ماذا يحدث عند ادخال ATM بصورة معكوسة

ادخال الرقم السري فى ماكينة الصراف الآلي أمر أساسي لابد من إجرائه لسحب المال من الماكينة، حيث أنه عندما تحتاج إلى سحب مبلغ من المال، تذهب إلى أقرب ماكينة سحب آلى، وتطلب منك الماكينة ادخال الفيزا الخاصة بك، ثم يطلب منك الرقم السري الخاص بالفيزا بعد إدخالها، وبعدها يطلب منك تحديد المبلغ المطلوب وتأكد العملية، ليتم استخراج المبلغ من ماكينة الصرف.

كيفية إبلاغ الشرطة عند التعرض للتهديد بالفيزا

أحيانا كثير من الأشخاص يتعرضون للتهديد عند قيامهم بسحب المال من ماكينة الصرف، حيث يتم ترغيبهم لكتابة الرقم السري الخاص بالفيزا لسرقة الأموال الخاصة بحسابك فى البنك، ولكن عند تعرضك لهذا الأمر فعليك بسرعة القيام بالخطوات التى سنوضحها لك لحماية حسابك من السرقة وعدم التجادل مع اللصوص.