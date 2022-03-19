طريقة اخفاء رقمك في تيليجرام لمزيد من الخصوصية ومنع المتطفلين من إرسال رسائل غير مرغوب فيها

اخفاء رقمك من تيليجرام يمنحك الخصوصية والحماية من المتطفلين حيث أن تطبيق التيليجرام أحد أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي الحالية ويستخدمه الكثيرون وأصبح أحد أهم التطبيقات العالمية وأصبح ينافس العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والماسنجر والانستجرام وغيرها الكثير، وكثيراً ما يبحث مستخدم التيليجرام عن طريقة إخفاء رقمي في تيليجرام كنوع من الخصوصية، ويتطلب إنشاء حساب في تيليجرام تسجيل رقم الهاتف ولأنه تطبيق تواصل حر و مجاني يساعد في حماية الأشخاص من التطفل وإعطاءه خصوصية أكثر عن طريق إخفاء رقم الهاتف في هذا التطبيق وهذه أحد مميزاته وهذا من سنتعرف عليه معاً عزيزي القارئ في هذا المقال كما يمكنك تحميل تيليجرام من App Store أو Google Play.

مميزات التيليجرام

يتمتع التيليجرام بالعديد من المميزات لذلك أصبح الخيار الأول للعديد من الناس، ويفضل التيليجرام لأنه سهل الاستخدام والتحميل ويمكن المستخدم من إرسال رسائل نصية ومقاطع فيديو ورسائل صوتية.

يمكن أن تضم المجموعة داخل التيليجرام أكثر من 200 ألف شخص .

لديه إمكانية استخدام الإيموجي فى المحادثات ويتمتع أيضا بالعديد من الرموز التعبيرية المختلفة.

يجعل المستخدم قادر على الكتابة على الصور وتحريرها وتعديلها بسهولة.

يتم استخدامه على هواتف الأندرويد والايفون ويمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر أيضا.

يعتبر أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي أمان وخصوصية .

تعد محادثات ورسائل التيليجرام خاصة جدا فهى تمسح تلقائياً بعد مرور وقت محدد.

طريقة اخفاء رقم الهاتف في تيليجرام

يعد التيليجرام أحد أفضل التطبيقات في الاهتمام بالخصوصية والأمان والسرية لذلك انتشر بسرعة وأصبح الخيار الأفضل للكثيرين فهو يمنح المستخدم الوسائل التي تساعده في إخفاء الصورة الشخصية ورقم الهاتف والمحادثات فهو يدعم خصوصية المستخدم تماما ولذلك سوف نتعرف على طرق خطوات إخفاء رقم الهاتف من تيليجرام بخطوات بسيطة وسهلة خطوة بخطوة

الدخول على تطبيق تيليجرام ثم على القائمة من خلال الثلاث نقاط الموجودين أعلى الشاشة.

اختيار من القائمة كلمة إعدادات سوف تظهر قائمة أخرى اختر منها الخصوصية والأمان.

ثم اختيار من القائمة كلمة الهاتف.

بعدها سوف تظهر قائمة ثانية يتم اختيار كلمة لا أحد .

وبذلك يكون اختفى رقم الهاتف ولا أحد يستطيع الوصول إليه أو التطفل عليك أو إزعاجك.

كما يمكن أن يختار المستخدم جهات اتصال بدلا من لا أحد وهذه الطريقة تمكن جهات الاتصال لدى المستخدم من معرفة رقم هاتفه، وكذلك اختيار القائمة من يعرفني من خلال رقم الهاتف الاصدقاء فقط أيضا وذلك يساعد جهات الاتصال من التواصل معك ومعرفة إذا كان لديك حساب تيليجرام أو لا للتواصل معك.