رابط حذف حساب تيليجرام نهائيا telegram وخطوات مسح الحساب نهائي أو مؤقت

رابط حذف حساب تيليجرام نهائيا يمكن الدخول إليه والبدء في حذف حساب تيليجرام مؤقتا أو نهائياً، وذلك للحساب الغير مرغوب به، حيث أن تيليجرام يعتبر أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة عالميا وظهر هذا التطبيق عام 2013 وكان عبارة عن تطبيق صغير لا يعرف عنه الكثيرون وبدأ في الانتشار بسرعة ووصل عدد المتابعين له إلى 500 مليون متابع وزاد عدد المتابعين له على مر السنين وأعلن المسؤول في تيليجرام أن الأعداد المتابعة تيليجرام ارتفع إلى 50٪ في عام 2017 فأصبح يتابعه 200 مليون شخص في الشهر الواحد في عام 2018 للتواصل مع الأصدقاء والأشخاص، ونستعرض بالتفصيل رابط حذف تيليجرام نهائيا حتى يتكن المستخدم من حذف حسابه بكل سهولة، كما أن تيليجرام أصبح أحد أول عشر تطبيقات استخداماً حول العالم للتواصل وهو تطبيق مجاني متوفر على أجهزة الأندرويد والآي فون وآى أو إس كما يمكن المستخدمين من إرسال الرسائل.

رابط حذف حساب تيليجرام نهائيا من جهاز الكمبيوتر

يمكن إتباع خطوات بسيطة لحذف التيليجرام من جهاز الكمبيوتر

الدخول على رابط حذف حساب تيليجرام على متصفح الويب ومتابعة الخطوات.

أدخل رقم الهاتف الذي يريد المستخدم حذف الموقع من عليه ومفتاح الدولة التابع له والضغط على التالية أو Next.

سوف يتم إرسال رسالة إلى تطبيق تيليجرام المراد حذفه.

سوف تظهر خانة يتم كتابة رقم المرور بها.

يختار المستخدم كلمة ترك أو مغادرة التيليجرام ويضغط عليها.

تظهر قائمة لأسباب مغادرة التيليجرام يختار منها الشخص السبب حسب رغبته.

يضغط على كلمة حذف حسابي و سوف يكرر البرنامج السؤال مرة أخرى للتأكيد ثم يضغط على حذف حسابي مرة أخرى ولذلك يكون تم حذف تطبيق التيليجرام نهائيا لديك.

خطوات حذف حساب تيليجرام من هاتفك الأندرويد