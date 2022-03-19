الكشف عن AM NEXT أول تاكسي طائر في العالم بأربعة مقاعد

كشفت شركة هندسية من سلوفاكيا النقاب عما يمكن وصفه بأنه أول سيارة تاكسي طائر في العالم يمكنها التحليق مع 4 مقاعد للركاب، يمكن أن تبدأ رحلاتها خلال 5 سنوات.

وتسعى شركة AeroMobil السلوفيكية إلى إطلاق طراز AM NEXT من سياراتها، وهو النموذج الثاني من نصف سيارتها السوبر، ونصف مركبة طائرة خفيفة، في عام 2027.

وتقول الشركة إن التاكسي الطائر قادر على التحويل بين الأوضاع في أقل من 3 دقائق، وتأمل أن توفر خدمة النقل الجوي للمسافرين وقتًا ثمينًا عند السفر لمسافات تتراوح من 100 إلى 500 ميل بين المدن الكبرى.

وأكدت الشركة أن الركاب سيكونون قادرين على الاستمتاع ”بالراحة والراحة للمقعد الفردي من الباب إلى الباب ، أو العمل ، أو الراحة ، أو اللعب ، أو مجرد الاستمتاع بالمنظر“.

وصمتت الشركة السلوفاكية عن التحدث بشأن أي تفاصيل حول تكلفة التاكسي الطائر أو الأسعار التي سيتم فرضها على الركاب، كما لم تكشف بعد عن مواصفات خدمة حجز الركاب.

ويعد الطراز AM NEXT هو نسخة محدثة من سيارة AeroMobil 4.0 الطائرة، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض باريس الدولي للطيران الذي أقيم في مطار باريس لو بورجيه، في يونيو 2017.

وصُممت هذه السيارة لتكون مركبة شخصية فاخرة ذات مقعدين يمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 223 ميلًا في الساعة (360 كم / ساعة)، وتبلغ سرعتها القصوى على الطريق هي 99 ميلًا في الساعة (160 كم / ساعة).

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، التي سلطت الضوء على الابتكار الجديد، فإنه إلى جانب السعر الكبير المتوقع – ويتراوح ما بين (1.3 مليون دولار إلى 1.6 مليون دولار) – يحتاج المالكون أيضًا إلى رخصة طيار لاستخدام التاكسي الطائر في الجو.

وتهدف الشركة من خلال سياراتها الطائرة إلى جعل النقل الشخصي أكثر كفاءة من خلال تقديم خيار النقل على الطريق أو في السماء – ووضع حد للاختناقات المرورية إلى الأبد.

وقال باتريك هيسل الرئيس التنفيذي للشركة: ”نحن متحمسون للإعلان عن النموذج الثوري الثاني للسيارة الطائرة الحقيقية للشركة“.

وأضاف: ”سيوفر التاكسي الجديد حلًا أفضل للتنقل، فهو في كثير من الحالات لم يكن متاحًا من قبل للرحلات في نطاق 100-500 ميل“.

ولفتت شركة AeroMobil إن إجمالي سوق خدمة حجز السيارات تقدر بنحو 70 مليار دولار سنويًا في أمريكا الشمالية وحدها.