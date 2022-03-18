نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc نايل سات وعربسات لمتابعة أهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc يتم عرض هذه القناة بتقنية Hd, Sd على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات التي تعرض البطولة العالمية لكأس العالم، وفي هذا السياق لا بد من العلم أن هذه القناة تتمتع بمزيد من المتابعة الجماهيرية للعاشقين للكرة الرياضية وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى دول العالم العربي، بالإضافة إلى أنها تعرض مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني، لذلك نوضح لكم في مقالنا اليوم مزيد من التفاصيل عن هذه القناة.

تردد قناة ssc

أن هذه القناة من أهم القنوات الرياضية التي تتعلق بمتابعة أهم البطولات العالمية والعربية بالإضافة إلى متابعة الأحداث الرياضية على المستوى الدولي أو المحلي.

حيث حازت هذه القناة منذ انطلاقها على المزيد من الجماهيرية والتميز خصوصا مع إتاحتها لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لعام 2021-2022 بشكل مجاني بتقنية Hd, Sd

تحوز هذه القناة على حقوق النقل والإذاعة للعديد من المباريات السعودية.

تردد قناة ssc عربسات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تردد قنوات ssc نايل سات

التردد: 12823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قنوات ssc sport الرياضية المجانية

أن الكثير من مشجعين كرة القدم يسعون إلى معرفة تردد قناة ssc الرياضية وذلك على مستوى المملكة العربية السعودية لأن هذه القناة تتميز بإذاعة برامج رياضية مميزة تعرض العديد من الموضوعات والأحداث الرياضية.

يتم إذاعة هذه البرامج على مدار الساعة وبشكل مجاني دون دفع أي رسوم شهرية بالإضافة إلى إذاعة هذه القناة لمجموعة من البطولات العالمية والدولية التي يتهافت عليها العديد من الأفراد المشجعين لكرة القدم ويتمثل التردد الخاص بقناة ssc sport في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب:عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: Hd

النظام: DVB-S2/8PSK

ssc sport

تردد قناة ssc تتميز هذه القناة بتقديمها لبطولة كأس العالم لتصفيات آسيا والتي تضم العديد من الفرق العربية وقد تم إقامة أولى مبارياتها بين السعودية واليابان ويليها مباراة العراق ولبنان، لذلك تم عرض كل التفاصيل الخاصة بهذه القناة لعشاق الساحرة المستديرة، كي يتابعوا كل الأحداث الرياضية دون أن يتركوا المنزل.