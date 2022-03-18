باقات موبايلي انترنت الجديدة 2022 وحدات أكثر ودقائق أكثر

باقات موبايلي للإنترنت 2022، تتنوع باقات موبايلي للعملاء ما بين باقات الانترنت وباقات الدقائق والرسائل، وتظل باقات موبايلي انترنت هي الأفضل على الإطلاق كونها شاملة العديد من المزايا والخدمات للعملاء تجعلهم يتصفحون الانترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة وسرعة كبير مقابل رسوم بسيطة، وتقدم شركة موبايلي عدة عروض على باقاتها للإنترنت تجعل العملاء في اشتراك دائم لها وفيما يلي نعرفكم على باقات موبايلي للإنترنت للاشتراك بها.

أنظمة موبايلي للانترنت

تتميز شركة موبايلي باختلاف خدمات الإنترنت المقدمة من خلالها حيث تعتبر الشركة إحدى أكبر شركات الاتصالات والانترنت في المملكة، كما أنها تسعى دائمًا إلى أن تكون متواجدة مع عملائها طوال الوقت من خلال العروض والباقات المتنوعة، وتختلف كل باقة حسب سعرها ومزاياها المقدمة بها حسب حاجة العميل لها ليختر منها ما يشاء سواء المفوترة أو مسبقة الدفع.

باقات موبايلي المفوتر

وهي لها مزايا عامة ومزايا خاصة لكل باقة ومن أفضل باقات موبايلي مفوتر:

باقات مفوتر العائلة 399 ريال

دقائق لا محدودة لكافة شبكات السعودية. تحويل البيانات مع العائلة لسهولة مشاركتها. عدد 190 جيجا بايت للإنترنت. رسوم التأسيس قيمتها 57.5 ريال.

باقات مفوتر 400 من موبايلي

استخدام السوشيال ميديا في تلك الباقات مجاني ولا محدود. توفر مئة دقيقة للعملاء مع أربعمائة رسالة نصية. أما عن النت المفتوح فهناك واحد جيجا بايت مفتوح. سعر الباقة 400 ريال.

باقات مفوتر 100 من موبايلي

تقدم تلك الباقة بعدد كبير من الدقائق المحلية يصل عددها إلى 1500 دقيقة. رسوم الاشتراك في هذه الباقة 115 ريال فقط. مع إضافة مئة رسالة نصية للعملاء لأي شبكة. بالإضافة إلى عشرين جيجا بايت انترنت مفتوح حتى نهاية الباقة.

باقات موبايلي مسبقة الدفع

أما عن باقات شركة موبايلي مسبقة الدفع فمنها:

باقة موبايلي 75 مسبقة الدفع

توفر الباقة عدد كبير من المزايا خاصةً لمحبي استخدام الانترنت طوال الوقت ومنها:

خمس جيجا لمواقع التواصل الاجتماعي للاستخدام بسهولة مع خمس جيجا بايت إضافية نت مفتوح. خمسمائة دقيقة للشبكات المختلفة بالمملكة.

باقة موبايلي 150 مسبقة الدفع