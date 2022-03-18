تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9.. أهم المميزات والعناصر الجديدة في تحديث بوبجي 2022

‎تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد 2022، يترقب العديد من مستخدمي لعبة ببجي آخر تحديثاتها والذي تم الإعلان عن صدوره في تلك الأيام، وذلك للإضافات المميزة التي يتم ضبط اللعبة بها لتعطي المستخدمين المزيد من التجارب الرائعة والممتعة عند استخدامها، كما تم تحديد الإضافات التي يحتوي التحديث الجديد 1.9 عليها.

وقد حازت لعبة ببجي في الفترة السابقة على إعجاب العديد من المستخدمين حيث إنها تعد من أكثر ألعاب الفيديو المُحملة من قبل المستخدمين، وأيضًا يمكن تحميلها لنظام الأندرويد والويندوز، وهي من الألعاب الممتعة السهلة الاستخدام، ومن خلال السطور القادمة نذكر أهم مميزات وإضافات تحديث ببجي الجديد.

الإضافات والمميزات في تحديث ببجي الأخير

يحتوي التحديث الجديد على المزيد من المميزات التي لم تكن موجودة في آخر إصدارات اللعبة، وتم إصدار التحديث الجديد في الذكرى الرابعة لإطلاق لعبة ببجي، حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019، وما زالت إلى الآن أحد الألعاب المميزة والمُحببة لدى العديد من المستخدمين ، وتتمثل مميزات التحديث الجديد في عدة مُحددة في الآتي:

تغيير شكل الجسر في اللعبة عن شكله في آخر تحديث لها.

إضافة زلاجة ممتعة للاستخدام في التجمع والتي يمكن من خلال التنقل في أي مكان.

إضافة إمكانية السباق حيث يمكنك مشاركة لعب السباق مع الأصدقاء في التجمع الممتع.

إعادة الملاهي في اللعبة بشكل بإضافات جديدة في التحديث الجديد.

وجود قارب جديد و قناص جديد متوفر في تحديث ببجي 1.9.

إضافة وضعية مغامرة الغابة، ووضعية safety scramble.

دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) دعونا نرى ما سيكون في تحديث الإصدار 1.9! قم بالتحديث والاستمتاع بالذكرى السنوية الرابعة الآن!#PUBGMOBILE #ببجي_موبايل #PUBGMColor4 pic.twitter.com/dNYoQzxRkD — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) March 17, 2022