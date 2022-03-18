مواصفات هاتف K10 oppo الجديد وسعره في الأسواق

تستعد شركة oppo لطرح هاتفها الجديد oppo k10 في الأسواق، وهو من هواتف الفئات المتوسطة ولكن بميزات فريدة تجعل تجربة شراء الهاتف تجربة ناجحة، يعمل الهاتف بنظام تشغيل اند رويد ولكنه يتصدر على عرش قائمة هواتف الأندر ويد المطروحة في الأسواق، لذلك ينتظر جميع عشاق اقتناء الهواتف الجديدة معرفة أسعار ومواصفات هاتف OppO k10.

مواصفات هاتف K10 oppo الجديد

كشف مصادر مؤكدة عن طرح هاتف K10 oppo الجديد في الأسواق في يوم ٢٣مارس، وذلك بعد طرحه أولاً في الهند، ويأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

وزن الهاتف ١٩٩,٥ جرام.

هيكل الهاتف مصنوع من مادة مضادة للغبار والماء.

تأتي شاشة الهاتف من النوع المميز AMOLED ، ذات مقاس ٦,٥ بوصة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد ١٢.

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يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون.

تم طرح الهاتف الجديد بإصدارين من الذاكرة الداخلية وذاكرة الهاتف العشوائية، بحيث يكون هناك إصدار يجمع بين ذاكرة داخلية بسعة ١٢٨ جيجا بايت مع ٦جيجا بايت الذاكرة العشوائية، وإصدار أخر ٢٥٦جيجا بايت للذاكرة الداخلية مع ٨ جيحا بايت للذاكرة العشوائية.

يحتوى الهاتف على معالج خاص بالرسومات من نوع Adreno 640.

كاميرا الهاتف الأساسية ٦٤ميجا بكسل بمستشعر بدقة ٥٠ ميجا بكسل.

يدعم الهاتف الجديد إمكانية التصوير العريض بدقة ١٣ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف تعمل بدقة عالية ٣٢ميجا بكسل.

يتميز الهاتف بوجود مستشعر ليزر.

يحتوي الهاتف على منفذ خاص بسماعات الأذن بسعة ٣,٥مللي.

إمكانيه تشغيل شريحتين اتصال.

يحتوي الهاتف على نظام جي بي اس لتحديد المواقع والخرائط.

يحتوي الهاتف على منفذ USB.

يحتوي الهاتف على مستشعر البصمة.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها ٤٥٠٠مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بسرعة ٣٣ وات.

يتوفر الهاتف باللونين الأزرق و الرمادي فقط.

يأتي الهاتف بتصميم جذاب يجمع بين التصميم اللامع والغير لامع في تجربة فريدة من نوعها.

أسعار هاتف K10 الجديد من OPPO

سيتم طرح الهاتف الجديد هاتف K10 الجديد من OPPO بسعر ١٨٠ يورو ومن الجدير بالذكر اختلاف وتفاوت السعر طبقًا لاختلاف الإصدارات المطروحة في الأسواق العالمية.