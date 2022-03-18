نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن للأيفون والأندرويد 20000 شدة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من أكثر ما يهتم به لاعبي لعبة ببجي، وذلك لما تمنحه تلك الشدات من مميزات عديدة باللعبة، ونظرًا لتعدد الطرق المتاحة الآن لشحن الشدات فهناك الكثير ممن يتساءلون حول أفضل طريقة للشحن وتكون مضمونة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال المقال الآن.

شحن شدات ببجي للأندرويد

من الممكن الآن الحصول على شحن لشدات ببجي بشكل آمن دون التعرض لحالات النصب المنتشرة في هذا المجال، ويمكن الشحن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم شحن رصيد حساب ببجي عن طريق جوجل بلاي باستخدام البطاقات الخاصة بجوجل بلاي.

تُفتح اللعبة، ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب المراد شحن شدات ببجي عليه.

يختار المستخدم الشكل الذي يرغب فيه من الشدات التي سيقوم بإضافتها من اللعبة نفسها.

يقوم المستخدم بشراء الكمية التي يرغب بها من الشدات.

يتم اختيار الطريقة المناسبة للدفع عن طريق الحساب الخاص بالمستخدم على جوجل بلاي.

شحن شدات ببجي للأيفون

من الممكن شحن شدات ببجي على هواتف الآيفون والآيباد عن طريق رصيد المستخدم على APPLE ID، وذلك باستخدام بطاقات ITunes، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب أن يتم شحن الرصيد الخاص بالمستخدم على APPLE ID، من خلال استخدام بطاقات ITUNES.

يتم الانتقال بعد ذلك إلى لعبة ببجي، ثم تسجيل الدخول على الحساب المراد شحن شدات ببجي عليه.

يقوم المستخدم باختيار أشكال الشدات المرغوب في شرائها من داخل اللعبة، مع تحديد كمية الشدات التي يريد إضافتها إلى الحساب.

في النهاية يتم النقر على خيار (الدفع عن طريق رصيد ITUNES)

من الممكن أن يتم شراء بطاقات ITUNES من خلال موقع بطاقاتي، وذلك بالنسبة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 الموسم الجديد سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن شحن شدات بيجي مجانا عن طريق PUBG MOBILE هو عبارة عن برنامج يساعد فى اللاعبين على شراء ال UC وهي العملة الأساسية في لعبة ببجي موبيل وهي تعرف بشدات بابجى موبيل ويتمثل دور هذه الشدات في تعمل على زيادة العديد من الإضافات منها اشتراك رويال وباس.

يمكن جمع Peggy Tokens من خلال تطبيق مجاني يسمى Google Opinion Rewards ، والذي يمكن تنزيله بسهولة من متجر Play ، وهو تطبيق يوفر للاعبين استبيانات للإجابة عليها من أجل كسب أرصدة ورموز Peggy ، وإليك كيفية استخدامها:

قم بتنزيل التطبيق

بعد أن يأتي لك إشعار بأن هناك استبيان متاح لك قم بإجابة أكثر من سؤال.

ثم سيكافئك التطبيق برصيد ما في اللعبة.

قم باستخدام الرصيد لشراء UC في اللعبة.

أسعار موقع ببجي الرسمي للشحن في السعودية

سعر شحن 63 شدة PUBG Mobile يساوي 3.5 ريال سعودي.

سعر شحن 28 شدة PUBG Mobile يساوي 5 ريال سعودي و70 هلله.

سعر شحن 340 شدة PUBG Mobile يساوي 18 ريال سعودي.

سعر شحن 690 شدة PUBG Mobile يساوي 37.5 ريال سعودي.

سعر شحن 1875 شدة PUBG Mobile يساوي 90 ريال سعودي.

انتقادات ببجي

يتم عرض مستوى سمعتك في قائمة مكتشف العشيرة وقائمة أعضاء العشيرة بحيث يعرف اللاعبون الذين يبحثون عن فريق نوع زملائهم الجدد في الفريق.

الأشياء التي يمكن أن تضر بسمعتك تشمل ترك الألعاب بشكل متكرر وعدم العودة والإبلاغ عن السلوك السيئ بما في ذلك عرقلة المباريات أو الإساءة إلى الفريق أو قتله.

سيؤدي الحظر لأكثر من 7 أيام في انتهاك لشروط خدمة PUBG إلى تقليل سمعتك أيضًا ولا يؤثر الإبلاغ عن الغش المشتبه فيه على سمعتك.

يبدو أن لعبة PUBG تحاول تقليل مستوى العدوانية التي تنقلها اللعبة للشباب ولكن في الواقع على الرغم من مرور 9 أشهر تقريبًا على هذا التحديث فإن الأخبار السيئة عن الانتحار والقتل لا تزال بسبب تستمر اللعبة.

اسم مخترع لعبة ببجي

مخترع لعبة ببجي هو مواطن إيرلندي اسمه Randan Green ولد عام 1980 ولديه شغف وحب كبير لجميع ألعاب الفيديو، دخل أكاديمية الفنون عام 1999 بسبب حبه الشديد للتمثيل لكنه فعل ذلك، أدى عدم نجاحه في هذا المجال إلى تلقي دورات تدريبية في الجرافيك والرسم، ثم ذهب إلى البرازيل وعمل في التصوير الفوتوغرافي وتصميم المواقع الإلكترونية لكنه لم يتمكن من تحقيق النجاح المتوقع في هذا المجال لذلك قرر الخوض في موسيقى العالم ، لكنه لم ينجح أيضًا مما جعله في حالة اكتئاب غير قادر على النجاح في أي مجال وقضى وقته في ألعاب الفيديو.

موعد تحديث ببجي موبايل 1.8 التحديث الجديد

يتساءل العديد من اللاعبين عن موعد تنزيل تحديث PUBG Mobile جديد وينتظرون باستمرار آخر تحديث في نهاية كل موسم.

انتقل إلى قائمة جوائز Royal Pass.

في الجزء السفلي من هذا المربع على اليسار ستجد التاريخ المحدد لانتهاء صلاحية بطاقة Royal Pass.

سيكون تاريخ تحديث PUBG 2022 الجديد من 3 إلى 5 أيام قبل هذا التاريخ.

سيتم إصدار تحديث جديد آخر للعبة PUBG في بداية Royal Pass لتحديث جوائز اللعبة والهدايا والأحداث.

بعد تفشي عمليات الاحتيال بشحنة القاطرة الكبيرة نذكرك بعدم تسجيل أي تفاصيل شخصية على مواقع الويب التي تدعي تقديم خدمات شحن الشدات مجانًا قبل شرح خطوات شحن الشدات، حيث أن من أبرز طرق الاحتيال أن نسألك عن طريق إرسال مستندات مجهولة التسجيل في صفحة Facebook من خلال التسجيل خلال هذه العملية يتم سرقة رقم Facebook الخاص بك لأن العديد من المواقع للأسف غير شريفة لذلك نعرض لك الطريقة الرسمية والموثقة لشحن شدات ببجي مجانًا.