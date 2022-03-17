نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض باقات سوا 65 من شركة Stc لمدة شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سوا 65 من Stc لمدة شهر، تتميز شركة السعودية للاتصالات بتقديمها لأهم خدمات الإنترنت والمكالمات بأسعار مناسبة لجميع المشتركين بالإضافة إلى عروض متميزة على باقاتها، حيث تقدم الشركة عروض وخصومات طوال الوقت على باقات سوا التي يشترك بها عدد كبير من عملاء شركة الاتصالات السعودية وفيما يلي نعرفكم على أحدث عروض باقة سوا 65 من شركة Stc للاشتراك بها والاستمتاع بها على الفور.

عروض سوا 65 من Stc لمدة شهر

يشمل عرض شركة الاتصالات السعودية على باقة سوا 65 ريال مزايا عديدة مثل عدد أكبر للدقائق والمكالمات وكذلك الرسائل بالإضافة إلى وحدات الانترنت التي يحتاجها الكثير من الأشخاص بالمملكة، ويأتي عرض سوا 65 لمدة شهر كالتالي:

عدد دقائق مكالمات العميل لأي شبكة محلية بداخل المملكة هو 500 دقيقة. توفير عدد 2 جيجا من أجل استخدام كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي. وكذلك عدد 5 جيجا من أجل تصفح الانترنت. مدة الباقة بالعرض شهر واحد وإجمالي سعر الاشتراك في سوا 65 هو 74.5 ريال.

عروض باقات سوا الأخرى من Stc

وليست باقة سوا 65 فقط هي التي تقدم من شركة الاتصالات السعودية بالعروض بل إنها تقدم عروض على الباقات الأخرى والتي تستمر طوال الشهر كذلك ومن أبرز تلك الباقات:

عروض باقة سوا ستار

توفر للعميل عدد لا محدود من دقائق المكالمات المحلية وكذلك للرسائل النصية، وتمسح للعميل بتصفح الانترنت بعدد مئة جيجا بايت على مدار الشهر.

عروض باقة سوا بوست

يسمح للعميل بإجراء ما يشاء من المكالمات المحلية إلى مدار الشهر، أما عن تصفح الانترنت فيعطى العميل عدد عشرة جيجا بايت للتواصل الاجتماعي مع عشرين جيجا بايت للانترنت، وسعر الاشتراك في الباقة 160 ريال.

عروض باقة سوا 30

تمنح للعميل المشترك في الباقة 200 دقيقة لأي شبكة محلية فقط بالمملكة مع 2 جيجا بايت لتصفح الانترنت وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وسعر الاشتراك الشهري مع قيمة الضريبة ثلاثون ريال.

عروض باقة سوا فليكس

تتميز تلك الباقة بعدد 200 دقيقة للعميل تستخدم للشبكات المحلية وأيضًا لسبعة وعشرين دولة أخرى، وهناك عشرة جيجا بايت تستخدم للانترنت وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي.