مواصفات هاتف OPPO A15، يعد هذا الهاتف من أحسن وأفضل الهواتف في شركة OPPO، وتعد شركة OPPO من أكبر وأحسن وأفضل الشركات لدي الكثير من الأشخاص وهذا الهاتف له الكثير من المميزات التي تناسب الأشخاص الذين يبحثون عن أفضل وأحسن هاتف، حيث يعتبر هاتف آوبو من افضل الأجهزة المقبلة لدي الكثير من الأشخاص، لذا سوف نوضح جميع موصفات OPPO A15 ومميزاته.

مواصفات ومميزات هاتف OPPO A15

يوجد في هذا الهاتف راديو FM

يكون أبعاد الهاتف 7.9*75.4*164.

يكون وزن الهاتف 175 جرام.

خامات الهاتف من البلاستيكية من كل الجهات.

يحمل في هذا الهاتف شريحتان من نوع None Sim

يتكون من شبكات الجيل الثاني G2 والجيل الثالث G3 والجيل الرابع G4

شكل الشاشة يكون شكل Drop Water

نوع شاشة الهاتف IPC LCD وتكون مساحة الشاشة 6.52إنش، حيث تكون جودة الشاشة +HD

تظهر الشاشة بدقة 720*1600 بكسل، وتكون معدل كثافته 269 بكسل، ويكون عرض الشاشة 20:9 في وقت تكبير الشاشة لمشاهدة أفلام مشوقة أو مشاهدة ألعاب بشكل كبير يكون معدل الشاشة الأمامية 88.7٪ ويكون معدل تردد الشاشة 60Hz

يتوفر في هذا الهاتف كمرتين واحدة تكون أمامية وواحدة تكون خلفية.

تكون الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا وتأتي بعدسة F/2.4

تكون الكاميرا الخلفية مكونة من ثلاثة كاميرات، حيث تكون الكاميرا الأولى تأتي بدقة 13 ميجا و تأتي بعدسة F/2.2 ، وتكون

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا وتكون العدسة F/2.4، وتكون الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا وتكون العدسة F/2.4

وتوجد عدسة أخري مخصصة للفلاش.

تأتي تصوير الفيديوهات جودة التصوير FHD وتكون الفيديوهات بدقة 1080 بكسل وتكون معدل التقاط الفيديوهات 30 إطار حيث يكون التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل.

تكون ذاكرة التخزين الصلبة بسعة 32 جيجا وتأتي الذاكرة العشوائية 3 جيجا.

في هذه المقالة تحدثنا عن مواصفات وسعر هاتف OPPO A15، وتحدثنا عن مواصفات هاتف OPPO A15، وتحدثنا عن دقة الكاميرا الخلفية، وتحدثنا عن دقة الكاميرا الأمامية، وتحدثنا عن ذاكرة التخزين الصلبة، وتحدثنا عن ذاكرة التخزين العشوائية، وتحدثنا عن أبعاد الهاتف، وتحدثنا عن نوع شاشة الهاتف