نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقتين لشحن شدات ببجي من خلال الـ ID اللاعب في المقال التالي
لكل من يبحث عن أفضل المواقع المستخدمة في شحن شدات ببجي عن طريق id سوف نقدم لكم اليوم أهم تلك المواقع التي تقدم لكم آلاف الشدات مقابل خصم قيمتها من رصيد الموبايل أو مقابل خصم قيمتها من البطاقة الائتمانية، يوجد أيضًا مواقع متعددة يمكنها شحن الشدات بدون مقابل، بالنسبة للمواقع التي تعمل من خلال id اللاعب فكلها مواقع رسمية معتمدة تضمن للاعب إنجاز عملية الشحن بسرعة فائقة بمجرد قيامه بالخطوات المطلوبة، لذلك سوف نتحدث عن بعض الطرق التي يمكن عن طريقها شحن الشدات بأسرع وقت ممكن.
شحن شدات ببجي موبايل من خلال الـ ID
يمكن شحن شدات ببجي موبايل باستعمال id، هذه الطريقة قانونية ومشروعة تم توافرها بعد الشهرة العالمية التي حظيت بها لعبة ببجي أكثر من أي لعبة إلكترونية أخرى، فلقد أصبح الملايين من الأفراد يلعبونها، ومن المؤكد أن شحن شدات ببجي موبايل من خلال الـ id ساعد على توفير مميزات متعددة، حيث يحرص دائمًا لاعبي ببجي على توفير الشدات، كما يحرصون على عدم نفاذها خاصة أن الموسم يتجدد كل أربعة أو خمسة أسابيع.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل
لشحن شدات ببجي بشكل يدوي مقابل الشحن وهذا ما سعت إدارة اللعبة لتوفيره للمستخدمين عن طريق إتباع الآتي:
- الدخول على جوجل وإجراء البحث عن pubg midasbuy وهو الموقع الأصلي الذي يقوم بتقديم الشدات.
- استكمال إجراءات تسجيل الدخول على هذا الموقع مع مراعاة تحديد طريقة تسديد الرسوم مقابل الشدات.
- كتابة الرقم المطلوب شحنها من الشدات.
- كتابة رقم ID للاعب بالإضافة لاستكمال كل المعلومات المطلوبة.
- اختيار البلد التي يسكن بها اللاعب.
- تحديد الطريقة التي سوف يدفع بها اللاعب والمتوفرة لديه.
- يجب أن ينتظر اللاعب فترة بسيطة لكي يتم شحن الشدات بالمبلغ الذي تم إدخاله.
- ولمعرفة ما إذا تم الشحن أم لا يجب فتح اللعبة والبحث عن الشدات الجديدة داخلها.
شحن شدات ببجي بواسطة جوجل بلاي 2022
وللشحن من خلال جوجل بلاي لابد من تنفيذ الآتي:
- لابد من توفير رصيد كافي داخل جوجل بلاي.
- الدخول على اللعبة واختيار الرمز الخاص بمفتاح الربط.
- كتابة كم المفاتيح الخاصة بالربط.
- تحديد الطريقة التي سوف يدفع بها اللاعب والمتوفرة لديه.
- كتابة الرقم المطلوب شحنه من الشدات.
- ولمعرفة ما إذا تم الشحن أم لا يجب فتح اللعبة والبحث عن الشدات الجديدة داخلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقتين لشحن شدات ببجي من خلال الـ ID اللاعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.