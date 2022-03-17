نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد وكيف تحصل علي أيكون PES eFootball في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد بالطريقة المضمونة عبر موقع شركة KONAMI والخاصة بأحداث الأسبوع . الجديد من لعبة إي فوتبول بيس كما أنه من المعروف في كل أسبوع جديد . من لعبة بيس 2021 موبايل المحدثة تقوم الشركة بطرح فرق جديدة وبعد ذلك يبحث كافة عاشقي الساحرة المستديرة . عن كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 وذلك عبر الطريقة المضمونة والمعروفة عبر قائمة . أيكونيك مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد كما يتم من خلالها فتح بكجات بيس 2021 موبايل المحدثة . كذلك بجانب أن أحداث الأسبوع إي فوتبول بيس تحتوي علي فريقي توتنهام وفريق إرسنال . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت eFootball PES .

أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد

بيس 2021 موبايل المحدثة يبحث عاشقي هذه اللعبة عن كيفية فتح بكجات اللعبة الأروع والأفضل بين الألعاب الإلكترونية . التي من خلالها يتم ترقية الفريق المرغوب داخل اللعبة . كما أن الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد يكون عبر طريقتين مختلفتين . الأولي وهي أن يتم الدخول علي لعبة eFootball PES بشكل يومي ويجب الفوز بمباريات DAY المحددة . ومن خلالها يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس . كذلك بجانب الطريقة الأخري التي يتم بها الحصول علي أيكون مومنت بالطريقة المدفوعة . وهناك ثغرة يمكن من خلالها الحصول علي فرق الأسبوع الجديد التي سنتعرف عليها . خلال السطور القادمة من “مقال ثقفني” .

كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد

كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 وفقاً للطريقتين التي وضحناها سابقاً . لكن عبر السطور القادمة سنتعرف علي ثغرة فتح بكجات بيس 2021 موبايل المحدثة لفرق الأسبوع الجديد وهي كالتالي :-

يجب تسجيل الدخول علي eFootball PES 2021 بشكل يومي . كما عبر الصفحة الرئيسية وقائمة see more يتم أختيار المدافع الأقوى وغالباً ترتيبه بالقائمة الثاني في اللاعبين . قبل أن يتم أختيار المدافع القوي يتم تحديد القوة الخاصة به ضمن قائمة ENERGY . كذلك من الضروري لفتح بكجات بيس 2021 موبايل يجب تسجيل الخروج من اللعبة وتسجيل الدخول . أكثر من مرة ليتم الحصول علي أيكونيك مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد . كما بجانب الخطوات السابقة يتم تسجيل الدخول أكثر من مرة علي اللاعب المحدد في أيكون مومنت eFootball . لأحداث الأسبوع الحالي دون عرض تفاصيل قوة اللاعب . بعد الخطوات السابقة يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 بتسجيل الدخول مرة أخيرة . وبذلك يتم الحصول علي عدد أيكون مومنت المحددة لهذا الأسبوع ليتم فتح بكجات بيس 2021 موبايل المحدثة .

فتح بكجات بيس 2021 موبايل المحدثة لأي فريق أخر داخل eFootball PES

لكي ما يتم الحصول علي أيكونيك مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد لأي فريق معلن داخل اللعبة أياً كان الفريق . يتم اتباع الخطوات المذكورة سابقاً في مقال “موقع ثقفني” لكي ما يتم بتلك الخطوات . فتح بكجات بيس 2021 موبايل المحدثة والحصول علي لاعبين أقوياء داخل اللعبة والتمتع بمباريات رائعة في لعبة eFootball PES 2021 .

أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد للحصول علي الفرق المطروحة في مباريات DAY والتمتع بتجربة لعب . رائعة وذلك عن طريق حصولك علي أيكونيك مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد وخطواتها التي ذكرناها . في مقال “موقع ثقفني” اليوم .