تحديث فيفا 22 للكمبيوتر والاندرويد واهم الإضافات المميزة بلعبة FIFA Mobile 2022

تحديث فيفا 22 وللعبة شهرة لا مثيل لها بين ألعاب الساحرة المستديرة لما فيها محاكاة للواقع لم تسبق وتعمل الشركة المصممة دائما على التحديث المستمر حيث يتم دمج ميزة تصوير المباريات التي تدور بين 11 لاعب على أرض الملعب مع إضافة مميزات عصرية وتقنيات حديثة مع الأندية المحترفة ولاعبين عالميين كما أن ملامحهم تنطق بالواقعية، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بعرض أخر تحديث لتلك اللعبة.

تحديث فيفا 22

وسوف نقوم بعرض تحديث FIFA 2022 في النقاط التالية:

يتم تثبيت تحديث FIFA 2022 مضغوطة بحجم 39,1GB.

ثم تقسم اللعبة على 10 روابط كل رابط 4,08GB.

الرابط العاشر تزيد مساحته عن السابقين.

يكون التثبيت من خلال ميديا فاير لضمان سرعة النت اللازمة.

آخر تحديث فيفا 22

ومن أهم ما جاء في تحديث FIFA 22 ، لخطوات فتح لعبة اي فوتبول 2022، ما سوف نوضحه لكم فيما هو آت:

يحتوي تحديث FIFA 22 على ترجمة باللغة العربية.

كما تعدد اللغات التي يمكن تحميل الترجمة بها.

كذلك إمكانية التغيير من التعليق العربي والإنجليزي والعكس بكل سهولة.

بينما التحديث تم ضغطة ولكن بنفس الكفاءة.

تحتوي اللعبة على الكرة الرجالية والنسائية على حد سواء.

كما يمكن تثبيت اللعبة لأجهزة الأندرويد والأيفون.

محاكاة اللعبة للواقع بشكل مذهل.

القيام ببطولات عالمية وعربية ودوريات محلية.

تحديث FIFA 22 موبايل

أعلنت شركة كونامي طريقة تحديث لعبة بيس 2022، وفيما يلي بعض التحسينات التي طرأت على تحديث FIFA 22 أله وهي:

تحسين المؤثرات البصرية على لعبة FIFA Mobile.

التفاصيل الدقيقة التي تبين وجه اللاعب.

سرعة الاستجابة في لعبة FIFA موبايل.

اللعب بكافة تفاصيل الساحرة المستديرة بالركلات الركنية وضربات جزاء وغيرها.

تحديث FIFA 2022