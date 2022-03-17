نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث فيفا 22 للكمبيوتر والاندرويد واهم الإضافات المميزة بلعبة FIFA Mobile 2022 في المقال التالي
تحديث فيفا 22 وللعبة شهرة لا مثيل لها بين ألعاب الساحرة المستديرة لما فيها محاكاة للواقع لم تسبق وتعمل الشركة المصممة دائما على التحديث المستمر حيث يتم دمج ميزة تصوير المباريات التي تدور بين 11 لاعب على أرض الملعب مع إضافة مميزات عصرية وتقنيات حديثة مع الأندية المحترفة ولاعبين عالميين كما أن ملامحهم تنطق بالواقعية، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بعرض أخر تحديث لتلك اللعبة.
تحديث فيفا 22
وسوف نقوم بعرض تحديث FIFA 2022 في النقاط التالية:
- يتم تثبيت تحديث FIFA 2022 مضغوطة بحجم 39,1GB.
- ثم تقسم اللعبة على 10 روابط كل رابط 4,08GB.
- الرابط العاشر تزيد مساحته عن السابقين.
- يكون التثبيت من خلال ميديا فاير لضمان سرعة النت اللازمة.
آخر تحديث فيفا 22
ومن أهم ما جاء في تحديث FIFA 22 ، لخطوات فتح لعبة اي فوتبول 2022، ما سوف نوضحه لكم فيما هو آت:
- يحتوي تحديث FIFA 22 على ترجمة باللغة العربية.
- كما تعدد اللغات التي يمكن تحميل الترجمة بها.
- كذلك إمكانية التغيير من التعليق العربي والإنجليزي والعكس بكل سهولة.
- بينما التحديث تم ضغطة ولكن بنفس الكفاءة.
- تحتوي اللعبة على الكرة الرجالية والنسائية على حد سواء.
- كما يمكن تثبيت اللعبة لأجهزة الأندرويد والأيفون.
- محاكاة اللعبة للواقع بشكل مذهل.
- القيام ببطولات عالمية وعربية ودوريات محلية.
تحديث FIFA 22 موبايل
أعلنت شركة كونامي طريقة تحديث لعبة بيس 2022، وفيما يلي بعض التحسينات التي طرأت على تحديث FIFA 22 أله وهي:
- تحسين المؤثرات البصرية على لعبة FIFA Mobile.
- التفاصيل الدقيقة التي تبين وجه اللاعب.
- سرعة الاستجابة في لعبة FIFA موبايل.
- اللعب بكافة تفاصيل الساحرة المستديرة بالركلات الركنية وضربات جزاء وغيرها.
تحديث FIFA 2022
- وبعد التحديث الجديد الذي قامت به الشركة المصممة لتلك اللعبة الشيقة بكافة التفاصيل التي أحدثت ضجة بين عاشقيها وهذا من حيث التعليق العربي والتبديل بين اللغات، مع الجرافيك المحاكي للواقع بطريقة مذهلة.
- وتتطلب فيفا 2022 Android 5,0 والأحدث، وتم التحديث في 22 من شهر يناير 2022 وقد وصلت عمليات التحميل للأكثر من 100,000.000 ، ويمكن التثبيت من خلال تطبيقات جوجل بلاي من خلال خطوات سهلة وبسيطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث فيفا 22 للكمبيوتر والاندرويد واهم الإضافات المميزة بلعبة FIFA Mobile 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.