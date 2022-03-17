طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile الجديدة على الأندرويد والآيفون

لعبة ببجي تتصدر عالم الفيديو في الشرق الأوسط والكثير من الدول، وبالرغم من أن هذه اللعبة قد حظرت في عدة دول ولكنها تعتبر من الألعاب الأكثر تنزيلًا في الكثير من دول العالم وخصوصًا شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث أن لعبة ببجي متميزة بأنها من ضمن الألعاب المجانية لديها عدة إصدارات أما على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمول واللاب توب، كما من المتوقع بأن تلك اللعبة تحقق إيرادات وصلت إلى حوالي 6 مليار دولار في سنة 2021 ويتم تحميلها بكل سهولة وبساطة.

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طريقة تحميل لعبة ببجي

دخول اللاعب إلى متصفح البحث المتواجد في اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر، وهو الموقع الرئيسي الخاص بلعبة ببجي لتنزيل إصدار اللعبة على جهاز الكمبيوتر المحمول، لكي يتم تنزيل لعبة ببجي من الواجب متابعة الخطوات التالية ومن ضمن تلك الخطوات هي:

النقر على الزر الخاص بتنزيل اللعبة مع الانتظار قليلًا لكي يتم التنزيل.

يجب القيام بتفعيل تطبيق التثبيت، وبعد ذلك تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص باللاعب.

تنزيل اللعبة، ثم النقر على تشغيلها وبداية اللعب.

تحديث Mysterious Jungle فى لعبة ببجي

يعد تطوير Mysterious Jungle من التحديثات المهمة التي استطاعت أن تحصل عليها لعبة ببجي، فهو يكون عبارة عن وضع الغابة الغامضة Mysteroius Jungle.

حيث أن التطور الحديث يعمل على إضافة العديد من الرموز الحديثة لكي ينال الشخص المكافآت المتنوعة واستعمالها لكي يتم إصلاح الخوذة وكذلك السترة الوقائية، مع الاستعادة للطاقة والصحة.

كما من الممكن على اللاعبين العثور على مناطق تواجدها عن طريق رؤيتها على الخريطة.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون مجانًا

يقوم اللاعب بشحن شدات لعبة ببجي لهواتف الجوال الأندرويد وكذلك الآيفون عن طريق متابعة الخطوات الآتية ومن ضمن تلك الخطوات هي: