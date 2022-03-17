نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas وكيفية تثبيت GTA San Andreas في المقال التالي
تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأحدث من لعبة جراند ثفت أوتو 5 وتحديثات الشاملة . تمت علي لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الجديدة . كما يبحث عاشقي اللعبة الأشهر علي مستوي العالم علي ما هي متطلبات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . وهل تختلف متطلبات هواتف أند رويد عن متطلبات هواتف أيفون كذلك بجانب أن النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو 5 . سان أندرياس تتميز أكثر بكثير عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city . من حيث واجهة اللعبة وكمية الأسلحة الجديدة المضافة للعبة . والعديد من المميزات داخل سان أندرياس وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية .
تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف الذكية
لعبة GTA San Andreas للاندرويد هي أحدي إصدارات الشركة المنتجة لأكثر لعبة رواجاً علي مستوي العالم . كما أن تشغيل اللعبة علي أي نوع من الهواتف الذكية يكون لها متطلبات خاصة . سواء من ناحية مساحة التخزين الداخلية كذلك بجانب مساحة التخزين العشوائية ولعبة Grand Theft Auto: San Andreas . تقريباً تتطلب مساحات مختلفة جزئياً للمساحتين المشار لهما وذلك لأن مساحة اللعبة بتفاصيل ثلاث ولايات أمريكية داخلها وصلت إلي 35 كيلو متر مربع . كما أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بها شبكة طرق تربط الثلاث ولايات بتقنية وضوح عالية . مما ينعكس علي زيادة مساحة التخزين أكثر من باقي نسخ جراند ثفت أوتو 5 وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل GTA San Andreas من داخل اللعبة .
وصف تفاصيل تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas
بعد أن ذكرنا في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” أن تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas له متطلبات . معينة نعرض الآن وصف سان أندرياس من الداخل كالآتي :-
- لعبة GTA San Andreas للاندرويد تم تحديثها وإضافة تقنية ثلاثية الأبعاد علي مشاهدها من الداخل .
- كما أن اللعبة تحتوي علي ثلاث ولايات أمريكية كما ذكرنا وهي ولايات لوس أنجلوس ، وولاية سان فرانسيسكو ، لاس فيجاس .
- كذلك بجانب الطابع الريفي في GTA San Andreas المميز في العديد من القري وهناك جزء ليس بصغير من صحراء . الولايات الثلاثة والتي يدور بها جزء من مغامرات جراند ثفت أوتو 5 .
- تتميز نسخة Grand Theft Auto: San Andreas ببطل واحد وهو كارل جونسون رئيساً لعصابة يدير مهماتها بنفسه
- سنتعرف في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة علي كيف يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .
تثبيت GTA San Andreas للاندرويد وهواتف أيفون وهواوي
- عبر أي متجر متوافق مع نوع الجوال الخاص بك سواء جوجل بلاي أو أبل ستور أو هواوي يتم تسجيل الدخول عليه .
- كما بعد قيامك بتسجيل الدخول يتم كتابة اسم Grand Theft Auto: San Andreas . أو لعبة Grand Theft Auto: Vice city بمربع البحث أو أي نسخة أخري تريد تثبيتها علي هاتفك .
- أما فيما يخص حديثنا عن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس وفقاً لما يتم تداوله عن سعرها فهي علي المتاجر . بقيمة 35 ريال سعودي يجب أن يتم دفع سعرها قبل القيام بالتثبيت .
- كذلك بعد أن يتم الدفع يتم الضغط علي تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
- في دقائق معدودة يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي هاتفك ويمكن ربطها بحساب فيس بوك .
- تلك الخطوات يتم اتباعها مع أي نوع من الهواتف المشار لها لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 علي الهاتف .
- وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي متطلبات جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس .
متطلبات لعبة GTA V للأندرويد التي يجب توفيرها
- توفير مساحة تخزين داخلية بقدر 3GB حيث مساحة اللعبة 2.5GB وذلك لتعمل اللعبة دون توقف .
- كما يتم توفير مساحة ذاكرة عشوائية بنفس المساحة لتشغيل نسخة Grand Theft Auto: San Andreas .
- كذلك من الضروري أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة لكافة أنواع هواتف أند رويد .
- توافر معالج رسومي قوي ويكون نظام الهاتف نظام أند رويد 11 لتحمل تقنية ألجرافيك العالي .
تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas لكافة أنواع هواتف أند رويد أو هواتف أيفون أو أذأ كانت هواتف . هواوي تعرفنا علي تفاصيلها عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas وكيفية تثبيت GTA San Andreas على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.