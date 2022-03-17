تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas وكيفية تثبيت GTA San Andreas

تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأحدث من لعبة جراند ثفت أوتو 5 وتحديثات الشاملة . تمت علي لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الجديدة . كما يبحث عاشقي اللعبة الأشهر علي مستوي العالم علي ما هي متطلبات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . وهل تختلف متطلبات هواتف أند رويد عن متطلبات هواتف أيفون كذلك بجانب أن النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو 5 . سان أندرياس تتميز أكثر بكثير عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city . من حيث واجهة اللعبة وكمية الأسلحة الجديدة المضافة للعبة . والعديد من المميزات داخل سان أندرياس وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية .

تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف الذكية

لعبة GTA San Andreas للاندرويد هي أحدي إصدارات الشركة المنتجة لأكثر لعبة رواجاً علي مستوي العالم . كما أن تشغيل اللعبة علي أي نوع من الهواتف الذكية يكون لها متطلبات خاصة . سواء من ناحية مساحة التخزين الداخلية كذلك بجانب مساحة التخزين العشوائية ولعبة Grand Theft Auto: San Andreas . تقريباً تتطلب مساحات مختلفة جزئياً للمساحتين المشار لهما وذلك لأن مساحة اللعبة بتفاصيل ثلاث ولايات أمريكية داخلها وصلت إلي 35 كيلو متر مربع . كما أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بها شبكة طرق تربط الثلاث ولايات بتقنية وضوح عالية . مما ينعكس علي زيادة مساحة التخزين أكثر من باقي نسخ جراند ثفت أوتو 5 وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل GTA San Andreas من داخل اللعبة .

وصف تفاصيل تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas

بعد أن ذكرنا في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” أن تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas له متطلبات . معينة نعرض الآن وصف سان أندرياس من الداخل كالآتي :-

لعبة GTA San Andreas للاندرويد تم تحديثها وإضافة تقنية ثلاثية الأبعاد علي مشاهدها من الداخل . كما أن اللعبة تحتوي علي ثلاث ولايات أمريكية كما ذكرنا وهي ولايات لوس أنجلوس ، وولاية سان فرانسيسكو ، لاس فيجاس . كذلك بجانب الطابع الريفي في GTA San Andreas المميز في العديد من القري وهناك جزء ليس بصغير من صحراء . الولايات الثلاثة والتي يدور بها جزء من مغامرات جراند ثفت أوتو 5 . تتميز نسخة Grand Theft Auto: San Andreas ببطل واحد وهو كارل جونسون رئيساً لعصابة يدير مهماتها بنفسه سنتعرف في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة علي كيف يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد وهواتف أيفون وهواوي

عبر أي متجر متوافق مع نوع الجوال الخاص بك سواء جوجل بلاي أو أبل ستور أو هواوي يتم تسجيل الدخول عليه .

كما بعد قيامك بتسجيل الدخول يتم كتابة اسم Grand Theft Auto: San Andreas . أو لعبة Grand Theft Auto: Vice city بمربع البحث أو أي نسخة أخري تريد تثبيتها علي هاتفك .

. أو بمربع البحث أو أي نسخة أخري تريد تثبيتها علي هاتفك . أما فيما يخص حديثنا عن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس وفقاً لما يتم تداوله عن سعرها فهي علي المتاجر . بقيمة 35 ريال سعودي يجب أن يتم دفع سعرها قبل القيام بالتثبيت .

سان أندرياس وفقاً لما يتم تداوله عن سعرها فهي علي المتاجر . بقيمة 35 ريال سعودي يجب أن يتم دفع سعرها قبل القيام بالتثبيت . كذلك بعد أن يتم الدفع يتم الضغط علي تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

في دقائق معدودة يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي هاتفك ويمكن ربطها بحساب فيس بوك .

علي هاتفك ويمكن ربطها بحساب فيس بوك . تلك الخطوات يتم اتباعها مع أي نوع من الهواتف المشار لها لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 علي الهاتف .

وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي متطلبات جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس .

متطلبات لعبة GTA V للأندرويد التي يجب توفيرها

توفير مساحة تخزين داخلية بقدر 3GB حيث مساحة اللعبة 2.5GB وذلك لتعمل اللعبة دون توقف . كما يتم توفير مساحة ذاكرة عشوائية بنفس المساحة لتشغيل نسخة Grand Theft Auto: San Andreas .

كذلك من الضروري أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة لكافة أنواع هواتف أند رويد . توافر معالج رسومي قوي ويكون نظام الهاتف نظام أند رويد 11 لتحمل تقنية ألجرافيك العالي .

تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas لكافة أنواع هواتف أند رويد أو هواتف أيفون أو أذأ كانت هواتف . هواوي تعرفنا علي تفاصيلها عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .