نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID عبر موقع Midasbuy.. أكثر من طريقة شحن UC ببجي في المقال التالي

موقع شحن شدات ببجى Midasbuy، يبحث دائما مستخدمي لعبة ببجى موبايل عن أفضل المواقع لشحن شدات ببجى بطريقة سهلة وأمنة فى نفس الوقت، ويعد موقع Midasbuy هو الموقع الرسمي المعتمد من قبل شركة ببجى الذي يمكن لكافة اللاعبين شحن الشدات من خلال بطريقة موثوقة وبأسعار وعروض مذهلة عند كل مرة تقم بالشحن فيها، حيث يمكن أن يرسل لك الموقع عدد من الشدات المجانية بنفس مقدار الشدات التي قمت بشرائها، وهو من أكثر المواقع استخداما من قبل اللاعبين نظرا لأنه يدعم جميع الدول العربية ويمكن الشحن من خلاله بأكثر من طريقة بكل سهولة دون أن تحتاج لمزيد من الخبرة، وفى الأتي سنتعرف على كيفية استخدام موقع Midasbuy فى شحن شدات ببجى خطوة بخطوة. خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID عبر موقع Midasbuy الدخول على موقع Midasbuy Pubg.

ستظهر لك الواجهة الرئيسية للموقع قمت من خلال المربع الذي يظهر بالأعلى على اليسار بتحديد دولتك.

اختر لعبة ببجى من خلال الضغط على كلمة “انطلق”.

اضغط على زر “شراء” لتحديد عملة UC.

سيطلب منك إدخال معرف اللاعب الخاص بك وهو الـ ID.

ستظهر لك العديد من طرق الدفع مثل الدفع عن طريق البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف أو One Card، اختر المناسب لك من بينها.

تظهر لك بعد ذلك أسعار شراء الشدات والعروض الموجودة عليها اختر المناسب لك ثم اضغط على “ادفع الآن” واكمل التعليمات لإتمام عملية الدفع.

بذلك قد تكون انتهيت عملية الدفع واذهب إلى حسابك بلعبة ببجى للتأكد من وصول الشدات. كيفية شحن الشدات عن طريق visa card الدخول على حسابك بلعبة ببجى موبايل ثم الضغط على زر “+” المتواجد بالأعلى.

ستظهر لك واجهة بها الأسعار والعروض على الشدات اختر المناسب منها.

ستظهر لك الصفحة الخاصة بطرق الدفع قم بالضغط على خيار “إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب ألى”.

بعد ذلك يطلب منك إدخال المعلومات الخاصة بالفيزا التي تمتلكها.

بعد إنهاء جميع البيانات المطلوبة ستظهر لك الفيزا كأحد طرق الدفع فقم باختيارها ثم الضغط على شراء.

بعدها قم بكتابة كلمة السر الخاصة بحسابك على Gmail ثم اضغط على تأكيد.

سيتم إخبارك بأن عملية الدفع تمت بنجاح ويمكنك الدخول على حسابك ببجى للتأكد من إضافة الشدات به. عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID عبر موقع Midasbuy.. أكثر من طريقة شحن UC ببجي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن شدات ببجى عن طريق ID عبر موقع Midasbuy.. أكثر من طريقة شحن UC ببجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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