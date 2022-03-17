كاميرا بجودة 108 ميجا بكسل.. مواصفات أرخص هواتف سامسونج Galaxy M53 5G الجبارة

شركة سامسونج من الشركات الكبري فى إنتاج أحدث أنواع الهواتف الذكية، التى يتناولها الملايين على مستوى العالم، فهى من الشركات القديمة والمعروفة عالمياً، لذا فهى حريصة على تطوير هواتفها كل عام لمواكبة التطورات وعصر التكنولوجيا، حيث أنتجت هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، وهو من الهواتف المميزة فى الأداء والمواصفات، كما ينفرد بعدة مميزات عن باقى الهواتف فى الأسواق، فهو من شبكات الجيل الخامس التى تعد من أحدث الشبكات فى الأسواق، كما له عدة مميزات أخرى سنوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور القادمة لمعرفة كل ما هو جديد فى سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هواتف سامسونج Galaxy M53 5G

بعد إعلان شركة سامسونج عن مميزات هاتفها الجديد سامسونج Galaxy M5، أصبح اسم الهاتف يتصدر قائمة البحث على جوجل، لرغبة عشاق الهواتف الذكية الحديثة فى معرفة مواصفات هذا الهاتف عن باقى الهواتف فى الأسواق، حيث أعلنت الشركة بأن الهاتف يمتلك شاشة كبيرة الحجم مع قوة عالية فى الأداء، وكاميرا خلفية رباعية، كما أنه يدعم شرائح الجيل الخامس، وعدة مميزات أخرى.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

كما ذكرنا متابعينا الكرام بأن شركة سامسونج قد أعلنت عن قرب موعد تواجد الهاتف فى الأسواق، ولكن الهاتف لم يتوفر حالياً، وعلى الرغم من ذلك فإن محبى الهواتف الذكية فى شغف وتساؤل دائما عن مميزات الهاتف وأسعاره فى الأسواق، لذا سنوضح لكم الإجابة على كل هذه التساؤلات.

يتميز الهاتف بخفة الوزن حيث يصل حجمه 199 جرام. شاشة الهاتف حديثة TFT. معدل تحديث الهاتف 120 هيرتز. الهاتف متاح باللون الأبيض والأسود. يحتوى الهاتف على معالج ثماني النواة. يوجد بالهاتف مكان يتيح إضافة الكارت الميموري. ذاكرة تخزين الهاتف 128 جيجابايت. كاميرا الهاتف رباعية. يحتوى على بطارية 4500 مللى أمبير. شاحن الهاتف سريع. دقة الكاميرا والتميز فى الأداء.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي ام 53

حددت شركة سامسونج سعر هاتف سامسونج جالاكسي ام 53 الجديد الذى اقترب موعد انطلاقه فى الأسواق، حيث يصل سعره بالدولار الامريكي 310 دولار، أما بالريال السعودي 1160 ريال، والسعر بالدينار 452086 دينار، أما بالمصري 4870 جنيه مصري.