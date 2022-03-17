نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9 أخر إصدار مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9 الإصدار الأخير بعد أن تم الإعلان من جانب الشركة المنتجة للعبة بوبجي العالمية عن إطلاق التحديث الجديد خلال شهر مارس الجاري 2022م، وأوضحت مميزات أسلوب اللعب الجديد الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة للعبة ببجي موبايل، حيث يمكنك الاستمتاع بهدايا أكثر ومتعة أكبر خلال خوض المعارك في ساحة المعركة، ويجب العلم أنه في حال عدم ظهور النسخة الأخيرة لببجي موبايل على المتجر لديك، فعليك الانتظار حتى يظهر تحديث بوبجي الجديد 2022، حيث يرجع ذلك إلى اختلاف المناطق الجغرافية، ومن خلال ثقفني نسلط الضوء على بعض التحسينات المضافة حديثاً بأخر إصدار للعبة ببجي موبايل الأصلية.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile 1.9

أعلنت ببجي موبايل عن إطلاق التحديث الجديد برقم 1.9.0 مارس 2022م اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر مارس، وقدمت دعوتها لكافة اللاعبين بضرورة تحميل تحديث ببجي موبايل أخر إصدار في بيئة شبكة مناسبة، حيث يجب أن يكون الإنترنت قوي ومستقر حتى لا تتعطل عملية التثبيت، كما يجب توفير متطلبات تحديث ببجي الجديد من حيث مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي.

وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على إمكانية الحصول على مكافأة التحديث في حال تم تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس 2022م، حيث تتمثل المكافأة المرصودة للاعبين الذين يقومون بإجراء التحديث خلال هذه الفترة في الحصول على ( 3000 قوة معركة و 100 AG وخوذة الرابسودي الليلية المستوى 3 Night Rhapsody ثلاثية الأبعاد).

ويحتوي التحديث الجديد لبوبجي على الذكرى السنوية النابضة بالحياة، حيث أصبح أسلوب اللعب بطابع الاحتفال بالذكرى الرابعة متاحاً الآن، ويتم الدخول إلى أسلوب اللعب من خلال تحديد الوضع، ثم الأوضاع المصنفة، ثم خريطة إرنغل ذات الطابع، ثم خريطة ليفيك.

كما يمكن للاعبين استخدام أربع كرات ملونة مختلفة على جزيرة الظهور لطلاء التماثيل الأربعة العملاقة بألوانهم المفضلة بهدف بدء أداء خاص في الوضع الجديد، وقد تم التأكيد من جانب اللعبة على أن تحديث ببجي 1.9 يجمل العديد من المفاجآت للاعبين ومنها وجه جديد بملامح مألوفة، كما أعلنت عن موعد عرض الاحتفالية الكبيرة بالذكرى السنوية وهي بتاريخ 18 مارس 2022م.