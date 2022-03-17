الحصول على أيكون مومنت ارسنال وتوتنهام بيس 2021 موبايل مضمونة 100%

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عمر شويل - جدة الحصول على أيكون مومنت ارسنال ، مثلما توقعنا منذ ثلاثة أيام أحداث صباح اليوم الخميس 17 من مارس 2021. أن التحديث الذي حدث اليوم الذي حجمه 7 ميجا بايت. سيكون من فريق ارسنال حيث قامت كونامي بعمل تحديثها الأسبوعي في لعبة بيس 2021 موبايل. وقامت بإطلاق أيقونات من ايكون مومنت بيس 2021 مجانا ومدفوع من فريق أرسنال وفريق توتنهام الإنجليزي. كما أطلقت فتحتين من البكجين مجانا. حيث عند فتح اللعبة بعد التحديث يحصل المستخدم على فتحة مجانية لفريق توتنهام. كما أطلقت مباراة مع فريق ارسنال ويتم الحصول من خلالها على فتحة مجانية لايكون مومنت ارسنال. واليوم سوف نتعرف سويا على أحدث ثغرة رسمية للحصول على ايكون مومنت بيس 2021 من فريق الأرسنال وكذلك توتنهام. فتابعوا معي التالي.

ثغرة الحصول على أيكون مومنت ارسنال

يبحث محبي اللعبة عن تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل لترقية فريقهم ودعمه باللاعبين الأقوياء. وذلك لترتيب متقدم في اللعبة. ومن خلال تلك الخطوات التالية سوف نستعرض فتح ايكون مومنت بيس 2021 ارسنال لهذا الأسبوع. فقم الآن بالتركيز في الثغرة التالية للحصول على اللاعب باتريك فييرا أو جيلبرتو سيلفا أو اللاعب كامبل.

أولا فتح لعبة بيس 2021 موبايل.

ثم فتح بكج ايكون مومنت بيس 2021 ارسنال .

. يجب النزول حتى نهاية الصفحة والضغط على SEE MORE.

والنقر على المدافع قبل الأخير الذي قوته 75 مرة واحدة.

بعد ذلك الصعود مرة أخرى إلى أعلى الصفحة والضغط على باتريك فييرا أقوى مدافع في اللعبة. ثم تصفح طاقة اللاعب في كل صفحة حتى نهاية صفحة الطاقات.

الخروج من صفحة اللاعب والدخول مرة اخرى مع عمل الخطوة السابقة.

كما يجب الخروج مرة أخرى والدخول للمرة الثالثة وعمل نفس الخطوتين السابقتين في بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 ارسنال.

ارسنال. ثم الدخول على اللاعب جيلبرتو سيلفا مرتين متتاليتين بدون تصفح الطاقات والمهارات الخاصة باللاعب.

بعد ذلك الدخول على هوملز مرتين بدون تصفح المهارات. ثم اللاعب الابا مرتين أيضا.

كذلك يتم الخروج والدخول على كليان إمبابي مرة واحدة وتصفح مهاراته في اللعبة حتى نهاية الصفحة.

بعد ذلك يتم النقر على SIGN ثم النقر على 100 كوينز ثم SIGN مرة أخرى ونقوم بحالة ثبات على الزر لمدة 9 ثوان. وسيتم الحصول على أيكون مومنت ارسنال بسهولة بطريقة مضمونة ومجربة.

ثغرة بكج توتنهام بيس 2021 موبايل

ليس الحصول على أيكون مومنت ارسنال هو فقط ما يسعى إليه هذا الأسبوع من مستخدمي اللعبة ولكن هناك ايكون مومنت بيس 2021 مجانا يسعى إليه المستخدمون من فريق توتنهام. تحديدا لاعب خط وسط المهاجم جاسكوجيني بقوة 91. ويتم تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل من خلال الخطوات التالية.

الدخول على لعبة بيس 2021 موبايل.

ثم النقر على ايقومة ايكونيك مومنت بيس 2021 توتنهام.

توتنهام. الضغط على ايقونة اللاعب جاسكوجيني وعمل تصفح لمهارات اللاعب مرتين متتاليتين.

ثم النقر على اللاعب فان دير فارت مرتين أيضا بدون عمل تصفح للمهارات الخاصة باللاعب.

كذلك النقر مباشرة على sign لمدة 7 ثوان. وسيتم الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 توتنهام بسهولة.

عزيزي المستخدم لقد تعرفنا اليوم على الحصول على أيكون مومنت ارسنال لهذا الأسبوع 17 من مارس 2021. كما تعرفنا أيضا كيفية الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 موبايل لفريق توتنهام أيضا. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.