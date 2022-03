ميزة العثور على جهازي.. كيف تتبع هاتف أندرويد مفقود والمحافظة على بياناتك السرية

ميزة العثور على جهازي “Find My Device”، من الميزات الرائعة التي توفرها شركة جوجل لجميع المستخدمين، حيث أنها تُساعدهم بشكل كبير في العثور على أجهزتهم وتحديد المواقع عبر Google، وهنا يجب أن تمتلك حساب جوجل بحسب ما أشار إليه الموقع التقني الشهير “theverge”، ولا سيما أن الهواتف الذكية أصبحت تمثل جزء كبير من حياتنا اليومية، حيث أصبح سرقة الهاتف أو فقدانه أمراً مؤلماً للعديد من المستخدمين، لذا يحاول الكثيرون العثور على وسيلة سريعة للعثور على الهاتف المسروق أو المفقود.

ميزة العثور على جهازي Find My Device

يمكنك في حال فشل العثور على الهاتف استخدام تلك الميزة الرائعة التي وفرتها شركة جوجل، والتي تُساعد كثيراً في تحديد مكان الهاتف الذكي المفقود، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال شرح لكيفية العثور على هاتف أندرويد من خلال ميزة Find My Device، او من خلال تطبيق “Find My Device” الذي يتم تحميله من متجر جوجل بلاي من أجل التسهيل في عملية الوصول إلى جهازك الضائع من خلال حساب جوجل الخاص بك.

جاءت ميزة العثور على جهازي Find My Device ضمن نظام التشغيل القياسي على هواتف جوجل Pixel والكثير من الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث يتم تشغيلها بشكل إفتراضي، ويوجد بعض الهواتف التي تدعم تطبيق مختلفاً مثل هواتف سامسونج التي تمتلك تطبيق خاص بها وهو تطبيق Find My Mobile، ويمكنك العثور على هاتفك الأندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة من خلال ميزة Find My Device.

خطوات العثور على الهاتف المفقود