نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة العثور على جهازي.. كيف تتبع هاتف أندرويد مفقود والمحافظة على بياناتك السرية في المقال التالي
ميزة العثور على جهازي “Find My Device”، من الميزات الرائعة التي توفرها شركة جوجل لجميع المستخدمين، حيث أنها تُساعدهم بشكل كبير في العثور على أجهزتهم وتحديد المواقع عبر Google، وهنا يجب أن تمتلك حساب جوجل بحسب ما أشار إليه الموقع التقني الشهير “theverge”، ولا سيما أن الهواتف الذكية أصبحت تمثل جزء كبير من حياتنا اليومية، حيث أصبح سرقة الهاتف أو فقدانه أمراً مؤلماً للعديد من المستخدمين، لذا يحاول الكثيرون العثور على وسيلة سريعة للعثور على الهاتف المسروق أو المفقود.
ميزة العثور على جهازي Find My Device
يمكنك في حال فشل العثور على الهاتف استخدام تلك الميزة الرائعة التي وفرتها شركة جوجل، والتي تُساعد كثيراً في تحديد مكان الهاتف الذكي المفقود، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال شرح لكيفية العثور على هاتف أندرويد من خلال ميزة Find My Device، او من خلال تطبيق “Find My Device” الذي يتم تحميله من متجر جوجل بلاي من أجل التسهيل في عملية الوصول إلى جهازك الضائع من خلال حساب جوجل الخاص بك.
جاءت ميزة العثور على جهازي Find My Device ضمن نظام التشغيل القياسي على هواتف جوجل Pixel والكثير من الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث يتم تشغيلها بشكل إفتراضي، ويوجد بعض الهواتف التي تدعم تطبيق مختلفاً مثل هواتف سامسونج التي تمتلك تطبيق خاص بها وهو تطبيق Find My Mobile، ويمكنك العثور على هاتفك الأندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة من خلال ميزة Find My Device.
خطوات العثور على الهاتف المفقود
- يجب أولاً تحميل تطبيق Find My Device على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.
- بعد الانتهاء من عملية التحميل يجب القيام بعملية التثبيت للتطبيق على الهاتف الخاص بك، ثم إضافة حساب جوجل الذي تم تسجيله على هاتفك المفقود أو المسروق.
- من خلال خريطة جوجل سوف تتمكن من الحصول على معلومات بمكان هاتف أندرويد، ويوجد لديك ثلاث خيارات هامة:
– تشغيل الصوت للتحكم عن بُعد في الهاتف بنغمة رنين عالية لمدة خمسة دقائق حتى لو كان في حالة الصمت او الاهتزاز.
– تأمين الجهاز من أجل منع وصول أي شخص للبيانات الموجودة على الهاتف، كما يمكنك أيضاً عرض رسالة أو رقم الهاتف على شاشة القفل حتى يتواصل معك الشخص الذي عثر على هاتفك.
– محو الجهاز وإعادة ضبط المصنع في حال التوقع بعدم استعادته.
- في حال عدم العثور على الهاتف سوف ترى آخر موقع له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة العثور على جهازي.. كيف تتبع هاتف أندرويد مفقود والمحافظة على بياناتك السرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.