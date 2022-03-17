Oppo Reno 7 pro أحدث هواتف شركة أوبو | مراجعة الهاتف والمواصفات

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Oppo Reno 7 Pro هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من شركة أوبو. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها من عائلة الـReno الشهيرة والتي تتمثل في : Oppo Reno 7 ، Oppo Reno 7 pro ، بالإضافة إلي نسخة أخري مع مواصفات أقل وبعض التنازلات مقابل تخفيض سعر الهاتف وهي نسخة Oppo Reno 7 SE. وتعد هذه السلسلة سلسلة الـReno من هواتف الشركة من أكثر السلاسل انتشاراً علي مستوي كبير من المستخدمين حول العالم. كما شهدنا من قبل في الإصدارات السابقة Oppo Reno 5 ، أو Oppo Reno 6 ،و Oppo Reno 6 pro. مواصفات هاتف Oppo Reno 7 pro : ‌يتوفر الهاتف بوزن خفيف يقدر بحوالي 180 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات مصنوعة من الزجاج بالكامل في كل من ظهر وشاشة الهاتف.‌

بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف ، وذلك لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

يوجد علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Panda Glass ، والتي توفر حماية من الخدوش.‌

أما عن شاشة الهاتف فتأتي من نوع AMOLED بحجم 6.55 إنش ، تتوفر كذلك بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل أي بمعدل كثافة 402 بكسل لكل إنش.‌

يصل معدل سطوع الشاشة أيضاً إلي حوالي 920 شمعة ، مما يوفر سطوع ووضوح أكثر لمحتوي الشاشة حتي في وجود إضاءة عالية.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً خاصية الـHDR10+ ، مع وجود أبعاد عرض 20:9 مما يوفر درجة أكبر في الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

تأتي الشاشة كذلك بمساحة 92.8% من جسم الهاتف ، وبالتالي يمكن عرض محتوي أكبر علي الشاشة.‌

كذلك تدعم الشاشة معدل تحديث عالي حتي 90 هيرتز ، يعطي الشاشة السلاسة والسهولة في الحركة.‌

تتميز الشاشة أيضاً بوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً لمبة الاشعارات من نوع RGB lights ، توجد حول فتحة الكاميرا الأمامية.‌

يأتي الهاتف كذلك مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم أوبو المميزة ColorOS 12.‌

كما يأتي الهاتف مع معالج من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 1200 Max 5G ، ‌

يعمل المعالج بثمانية أنوية ، مع أقوي نواة بتردد يصل إلي حوالي 3.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من شركة ARM وهو G77 MC9.‌

متوفر من الهاتف نسختين فقط من مساحة التخزين وهما كالتالي : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كما يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية من النوع السريع UFS 3.1. كاميرا هاتف Oppo Reno 7 pro : ‌يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي وجود مستشعر بالكاميرا الأمامية من شركة سوني وهو IMX709.‌

كذلك الهاتف متوفر بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية منهم تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تتميز أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 119°.‌

أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

تدعم الكاميرات خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، كما يوجد أيضاً فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بدقة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.‌

كذلك يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـGyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر الهاتف مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، تعطي أصوات واضحة ونقية.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يمكن إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة من نوع Optical موجوده أسفل الشاشة ، كما يدعم أيضاً خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يتوفر الهاتف بدعم مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 31 دقيقة فقط.‌

كما يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، يتوفر بدعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

أخيراً يأتي الهاتف في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأسود والأزرق. سعر هاتف Oppo Reno 7 pro : ‌580 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 9100 جنية مصري.

‌625 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 9840 جنية مصري. عمر شويل - جدة Oppo Reno 7 pro أحدث هواتف شركة أوبو | مراجعة الهاتف والمواصفات - ثقفني

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