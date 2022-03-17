طريقة تحميل gta liberty city stories جاتا 9 للاندرويد وأيفون أخر تحديث

gta liberty city stories هي الإصدار التاسع في سلسلة لعبة الفيديو الأشهر جراند اوتو ثيفت المطورة من قبل شركة Rockstars. ظهر هذا الإصدار عام 2013 وواصل التطور. أول إصدار للعبة في 2013 كان مناسباً لجهاز بلاي ستيشن 3 من سلسلة بلاي ستيشن، ثم عملت الشركة على تطوير وتعديل اللعبة لتناسب المزيد من الأجهزة. اللعبة الآن متاحة لأجهزة بلاي ستيشن 4 و إكس بوكس و أجهزة الكمبيوتر مايكروسوفت ويندوز والجوالات والتابلت لأنظمة الأندرويد و أبل ونستعرض الان مميزات جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي ومتطلبات التشغيل وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية أندرويد أو أيفون بأخر تحديث للعبة.

مميزات إصدار gta liberty city stories:

جرافيكس عالية الدقة رسومات الشخصيات محسنة وأكثر سلاسة مراعاة الظل والنور طبقاً التوقيت اليومي في اللعبة لمظهر أكثر حيوية ومصداقية تحسين مسافات الرسم أزرار تحكم أكثر دقة وتوازن خاصة في الأجهزة ذات التحكم باللمس حفظ البيانات السحابي cross platform cloud عن طريق نادي روكستار الاجتماعي دعم وتطوير التحكم الملموس بالأزرار والستيك

مواصفات اللعبة:

إصدار لعبة جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي هو 1.2 للايفون و 2.4 للاندرويد تطبيق اللعبة مناسب لنظام أندرويد 4.0 أو أعلى تطبيق اللعبة مناسب لنظام أبل IOS 8.0 أو أعلى مساحة اللعبة هي 2 جيجا بايت تصنيف السن للعبة هو 17+؛ حيث أنها تحتوي على مشاهد عنف ودموية وسرقة اللعبة متاحة باللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية واليابانية اللعبة ليست مجانية، وإنما مدفوعة وسعرها تقريباً 7 دولار أي ما يوازي 27 ريال سعودي

قصة لعبة gta liberty city stories:

بطل هذا الجزء من اللعبة والذي يدعى توني سيبرياني، المجرم الذي كان شخصاً موثوقاً من قِبل أسرة ليون العريقة بالساحل الشرقي من قبل. يعود توني إلى الوطن بعد فترة طويلة من الهرب بعد أن قتل أحد الأشخاص المهمين ليجد المدينة في حالة عارمة من الفوضى المنظمة والتحايل السياسي والفساد والمخدرات والجريمة. من خلال تنفيذ المهمات في اللعبة يسعى توني إلى إعادة كسب ثقة عائلة ليون عن طريق مساعدة العائلة على استغلال الفوضى للتحكم في المدينة.

في هذا الإصدار من اللعبة يمكن للاعبين الحصول على سيارات حديثة ومتينة وواسعة ويمكنهم أيضاً الوصول إلى الطائرات والدراجات النارية والسفن وغيرها. ويمكن للاعب التحكم في هذه المركبات من منظور القيادة أو المنظور العادي. يعد ما سبق من أفضل الإضافات التي تتميز بها لعبة جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي من سلسلة ألعاب الفيديو جتا.

طريقة تحميل gta liberty city stories