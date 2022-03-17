مؤتمر مرتقب للطب المخبري بصنعاء

مؤتمر مرتقب للطب المخبري بصنعاءتبدأ السبت المقبل بصنعاء فعاليات المؤتمر الثالث للطب المخبري، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية.

وأوضح رئيس اللجنة الأساسية للمؤتمر عبدالرحمن أن المؤتمر الذي يقام تحت شعار "الجودة عنوان المستقبل" يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطب المخبري أكاديمياً ومهنياً ورفع مستوى الجودة الشاملة في المختبرات الطبية

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش خلال الفترة 19-22 مارس الجاري، 27 ورقة عمل وبحث علمي حول الجودة الشاملة في المختبرات الطبية والتعليم والبحث العلمي في الطب المخبري وعلم الجينات وأمراض الخدج والأمراض الوبائية واستخدام الـ بي سي آر وغيرها .

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه نخبة من ذوي الاختصاص في الطب المخبري محلياً ودولياً والكوادر الطبية المختصة والشركات والمؤسسات الطبية وكذا الطب البيطري، سيسلط الضوء على الجودة ودور مهنة الطب المخبري والمخاطر التي يتعرض لها الكادر العامل في هذه المهنة.

وأكد أهمية الطب التشخيصي المختبري باعتباره من أكبر المجموعات المهنية في مجال الرعاية الصحية التي تستند عليها في التشخيص والعلاج.. معتبرا المؤتمر فرصة لكل المهتمين بالطب المخبري من مختلف المحافظات بتبادل الخبرات مع الأخصائيين والباحثين ومناقشة القضايا المهنية والبحثية ذات العلاقة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الوزير إلى انه سيصاحب المؤتمر معرض طبي خاص للطب المخبري والأنشطة المرتبطة بها والإطلاع على أحدث التقنيات الطبية و المخبرية..وكذا ورش عمل متخصصة للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية والمخبرية العالمية .

