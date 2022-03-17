نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 بسهولة الموسم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 هو ما يبحث عنه محترفين لعبة فري فاير، وهي عبارة عن لعبة من الألعاب المتاحة على المواقع الإلكترونية، تعد لعبة فري فاير لعبة جديدة حصلت على إعجاب عدد مهول من الناس في مختلف أنحاء دول العالم، لعبة فري فاير تتشابه مع لعبة ببجي من حيث الشحن فلعبة فري فاير تحتاج إلى شحن الجواهر أما لعبة ببجي فتحتاج إلى شحن الشدات وفي كلتا الحالتين تعد عملية الشحن هي الخطوة الرئيسية في اللعبة والتي بدونها لن يتمكن اللاعب من توفير الأسلحة، وتحديث الشخصيات والحصول على السكنات، ولكي نستطيع شحن جواهر فري فاير لابد من إتباع كافة الإجراءات التي سنذكرها في هذا المقال.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2022



الجواهر هي عبارة عن العملة الوهمية المتاحة في اللعبة، يستخدم اللاعب جواهر فري فاير بأساليب متنوعة، يمكن الحصول على جواهر فري فاير من خلال شركة غارينا التي تقدمها للاعبين مقابل سداد مبلغ من المال، مع العلم أن هناك مواقع كثيرة تقدم هذه الجواهر بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية ولكن يجب تسجيل رقم الـ ID العائد للاعب، ومن أهم تلك المواقع موقع shop2game .

خطوات شحن ماسات فري فاير

ومن خلال ما سبق والذي يوجهنا إلى الطريقة السليمة التي يجب من خلالها شحن جواهر فري فاير بسهولة بالاستعانة بـ رقم ID العائد للاعب حيث تتمثل الطريقة في الآتي:

لعبة فري فاير لها موقع إلكتروني رسمي يجب على اللاعب التوجه إليه وعمل تسجيل دخول للموقع.

بمجرد الدخول على الموقع الرسمي في شحن ماسات فري فاير بطريقة شرعية ؛ لابد من الانتقال إلى أيقونة شحن فري فاير مجانًا ثم الضغط عليها.

؛ لابد من الانتقال إلى أيقونة شحن فري فاير مجانًا ثم الضغط عليها. بعد ذلك لابد أن يدخل اللاعب كمية الجواهر التي يرغب في شرائها.

ثم استكمال كل البيانات المتعلقة بالـ ID العائد للاعب.

سوف يظهر للاعب أيقونة مدون عليها “شحن” يجب الضغط عليها.

بمجرد الضغط على شحن سوف يستلم اللاعب رسالة تدل على إتمام عملية الشحن.

يمكن للاعب بعدها شراء كل الأدوات المطلوبة من أجل اللعب واجتياز كل المستويات الآتية.

أسعار جواهر فري فاير

تتوفر Free Fire Diamonds بأسعار مناسبة جدًا وغير مكلفة حيث يمكن الحصول عليها من خلال خدمة فوري بالأسعار الآتية:

عدد الجواهر سعر البيع 100+ 10 جوهرة 18.6 جنيه مصري 210+ 21 جوهرة 35.2 جنيه مصري 572 جوهرة 85 جنيه مصري 1166 جوهرة 168 جنيه مصري 2420 جوهرة 334 جنيه مصري

لعبة فري فاير لعبة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة وذلك لأن حجمها يبلغ 710 MB، تم تقييم اللعبة حيث حصلت على 4.5 نجمة مما يدل على أنها لعبة جميلة وشيقة استطاعت أن تجذب الكثير من اللاعبين إليها.