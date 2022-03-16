تعرف على الخطوات الكاملة لشحن شدات ببجي 2022 مجانا

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أصبحت الآن لعبة ببجي واحدة من أهم الألعاب في العصر الحديث ولا يوجد مثيل لها بنفس القوة التي تحملها، لذلك أصبحت أيضًا تأخذ حيز كبير للغاية من حياة الكثير من المواطنين خاصةً فئة الأطفال ولا يمنع ذلك أن هناك الكثير من الكبار ممن يحبون لعبها بشدة، ومن الأشياء الهامة في هذه اللعبة كيفية شحن شدات ببجي، لاستكمال اللعبة والحصول على المزيد من المكسب يلزم التعرف على الطريقة كاملة لشراء هذه الشدات.
شحن شدات ببجي
هذا الحديث موجه إلى كل شخص لا يقدر على شحن شدات ببجي بالطريقة الصحيحة، حيث تعتبر هذه الخطوات سهلة للغاية ويمكن أن نقوم بها بسهولة كبيرة، فقط عليك اتباع كل شيء يمكن تنفيذه، تأتي الخطوات هكذا:
- الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي والذي يسمى Midasbuy
- ثم علينا اختيار البلد الخاص بك من بين العديد من الأعلام.
- تسجيل الid الخاص بك بالداخل.
- تحديد الشدات التي تحتاج إليها.
- سيكون متاح لك بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع التي يمكن أن تقوم بالدفع بها.
مواصفات لعبة ببجي
هناك من يعاني كثيراً من لعبة ببجي على الموبايل وأنه لا يقدر على لعبها بسهولة كالعديد من الألعاب الأخرى، ولكن يمكن أن نوضح لك بعض المواصفات التي نلجأ لها لنقوم باللعب بسهولة كبيرة، وهي:
- يجب أن لا يقل إصدار جهاز الأندرويد الذي تقوم باللعب عليه عن 5.0.1.
- كما يجب ألا تقل الذاكرة العشوائية به عن 2 جيجا بايت.
- ومن الضروري أن المساحة المتوفرة تكون 650 ميجا بايت إلى أكثر من ذلك.
- في حين عند استخدام هاتف بنظام تشغيل ايفون يلزم أن تكون مساحته لا تقل عن 9، وكذلك الرام لا يجب أن تقل عن 2 جيجا بايت.
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