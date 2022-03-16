نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على لعبة ببجي PUBG Mobile آحداث اصدار 2022 على هواتفهم المحمولة و جهاز الكمبيوتر في المقال التالي
كيفية تنزيل PUBG Mobile آحداث اصدار عام 2022، حيث أصدرت شركة Tencent مطور ألعاب الهاتف المحمول ويتضمن التحديث الجديد العديد من التغييرات في طريقة اللعب بالإضافة إلى تحسينات واضحة للعبة، هذه هي اللعبة المفضلة لأولئك الذين يستمتعون بالألعاب الإلكترونية وخاصة جيل الشباب الذين يقضون وقتًا أطول على هواتفهم المحمولة، ولكن على الرغم من ذلك قد تجذب النسخة الإلكترونية من PUBG اللاعبين من جميع الأعمار نظرًا للجودة العالية للعبة وتصميم اللعبة المتميز، ستلاحظ كيفية استخدام الأسلحة والمعدات في ساحة المعركة بالإضافة إلى العديد من الأهداف في ألعاب القتال والحركة.
الحصول على آخر تحديث لـ PUBG 2022
ستكتشف شخصيات وأدوات ومركبات جديدة لم تكن متوفرة من قبل بالنسبة إلى PUBG Mobile 2021، سنستخدم آخر تحديث. لمزيد من المعلومات هناك عدة روابط لتنزيل PUBG MOBILE حيث تعد PUBG MOBILE واحدة من أقوى ألعاب القتال والحركة بسبب تكتيكاتها واستراتيجياتها، وسوف تجذبك إلى حب القتال والمثابرة حتى النهاية وحيث تحتوي لعبة PUBG Mobile على عدة لاعبين ويتم نسيانهم في إحدى المهمات على جزر نائية وبعد عدة جولات، حيث تضم كل جولة عددًا من اللاعبين الذين لديهم أكثر من 100 لاعب يفوزون بلاعب أو الفريق بأكمله، وحيث يمكنك اللعب بمفردك أو في فريق من أربعة لاعبين من خلال التجمع في الملاذ الآمن في المنطقة وجذب أعداء اللعبة للقتل.
تنزيل للعبة PUBG على جهازك المحمول
- يمكنك البحث عن اللعبة باستخدام تطبيق Google Play.
- ستجد صفحته الرسمية لها
- انقر فوق تحديث وانتظر حتى تكتمل عملية التحديث
- للبدء افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Facebook أو حساب Google.
تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- من جوجل كروم.
- أنت تبحث عن آخر تحديث لـ PUBG.
- يعرض عددًا من الروابط التي يمكنك من خلالها تثبيت البرنامج.
- اختر أحد هذه الروابط.
- عند فتحه ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد الحصول على آخر تحديث لـ PUBG انقر هنا للقيام بذلك.
- بعد النقر ستظهر عملية التنزيل.
- بمجرد اكتمال التنزيل ستظهر أيقونة على سطح المكتب.
- عند فتحه سيبدأ الجهاز في عملية تثبيت اللعبة.
- بعد تثبيته يمكنك نقله حول جهازك إلى أي مكان تختاره.
- أخيرًا يمكنك الاشتراك في اللعبة باستخدام حسابك على Facebook أو حساب Google الخاص بك.
- وبعد ذلك يمكنك البدء في اللعب.
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