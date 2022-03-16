كيفية الحصول على لعبة ببجي PUBG Mobile آحداث اصدار 2022 على هواتفهم المحمولة و جهاز الكمبيوتر

كيفية تنزيل PUBG Mobile آحداث اصدار عام 2022، حيث أصدرت شركة Tencent مطور ألعاب الهاتف المحمول ويتضمن التحديث الجديد العديد من التغييرات في طريقة اللعب بالإضافة إلى تحسينات واضحة للعبة، هذه هي اللعبة المفضلة لأولئك الذين يستمتعون بالألعاب الإلكترونية وخاصة جيل الشباب الذين يقضون وقتًا أطول على هواتفهم المحمولة، ولكن على الرغم من ذلك قد تجذب النسخة الإلكترونية من PUBG اللاعبين من جميع الأعمار نظرًا للجودة العالية للعبة وتصميم اللعبة المتميز، ستلاحظ كيفية استخدام الأسلحة والمعدات في ساحة المعركة بالإضافة إلى العديد من الأهداف في ألعاب القتال والحركة.

الحصول على آخر تحديث لـ PUBG 2022

ستكتشف شخصيات وأدوات ومركبات جديدة لم تكن متوفرة من قبل بالنسبة إلى PUBG Mobile 2021، سنستخدم آخر تحديث. لمزيد من المعلومات هناك عدة روابط لتنزيل PUBG MOBILE حيث تعد PUBG MOBILE واحدة من أقوى ألعاب القتال والحركة بسبب تكتيكاتها واستراتيجياتها، وسوف تجذبك إلى حب القتال والمثابرة حتى النهاية وحيث تحتوي لعبة PUBG Mobile على عدة لاعبين ويتم نسيانهم في إحدى المهمات على جزر نائية وبعد عدة جولات، حيث تضم كل جولة عددًا من اللاعبين الذين لديهم أكثر من 100 لاعب يفوزون بلاعب أو الفريق بأكمله، وحيث يمكنك اللعب بمفردك أو في فريق من أربعة لاعبين من خلال التجمع في الملاذ الآمن في المنطقة وجذب أعداء اللعبة للقتل.

تنزيل للعبة PUBG على جهازك المحمول

يمكنك البحث عن اللعبة باستخدام تطبيق Google Play.

ستجد صفحته الرسمية لها

انقر فوق تحديث وانتظر حتى تكتمل عملية التحديث

للبدء افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Facebook أو حساب Google.

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