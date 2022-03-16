منافس جديد يهز عرش فيسبوك بـ6 مميزات رائعة

ظهرت خلال الفترة الماضية شبكة اجتماعية جديدة تنافس فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي العالمي، وذلك بعد حظرت شركة ميتا لتطبيقها في الدولة الروسية على خلفية الحرب على أوكرانيا، حيث تُعد شبكة VK الروسية من أحدث المنافسين لموقع التواصل الاجتماعي، وشهدت منصة التواصل الروسية زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في عدد المستخدمين النشطاء، وذلك بعدما تم حجب منصة التواصل التابعة لـ” مارك زوكربيرج” في روسيا، في ظل تصاعد التوترات وسط الغزو الروسي للدولة الأوكرانية.

شبكة VK تنافس فيسبوك

ارتفع متوسط الأشخاص الذين يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي الروسية وفقاً لتحليلات Mediascope، حيث وصل مقدار المستخدمين الناشطين اليومية 200 ألف، كما بلغت نسبة الزائرين للشبكة الاجتماعية التي تأسست عام 2006 ما بين 47 إلى 53% من مستخدمي الشبكة العنكبوتية والإنترنت في روسيا، وذلك لما تتميز به تلك الشبكة من مميزات رائعة، والتي نجحت في جذب العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم مميزات شبكة VK التي تنافس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي جعلتها تهز عرشه.

مميزات شبكة VK

منصة سهلة التواصل والاستخدام من خلال وجهات بسيطة وكذلك أيقونات وضحة.

تمكن شبكة VK الروسية مستخدميها من تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة، وتحاول شركة ميتا توفيره خلال الفترة القادمة على الموقع.

تضم الشبكة عدد من المميزات الاعتيادية المعروفة على قرار موقع التواصل الاجتماعي والتي منها:

خدمة مراسلة فورية.

إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانا.

إمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

خدمة مراسلة فورية. إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانا. إمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية. تتمتع الشبكة بمميزات آمان عالية وخصوصية أمن البيانات، والتي تُساعد المستخدمين على استعادة حساباتهم في حال سرقتها أو اختراقها.

توفر لمستخدميها في روسيا وأوروبا إمكانية الاستمتاع بالأغاني والموسيقى مجاناً.

تحرص المنصة على توفير مشاهدة مجانية للمسلسلات والفيديوهات والأفلام لجميع مستخدميها في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المميزات السابقة التي توفرها منصة شبكة VK نجحت في جذب العديد من المستخدمين لها خلال الفترة الأخيرة مما جعلها تهدد فيس بوك، وأصبح الإقبال عليها كبير وفقاً للتحليلات الأخيرة، حيث تحاول المنصة الجديدة المنافسة القوية لجذب العديد من العملاء الجدد في ظل منافسة كبيرة بين العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة في العالم.