الحصول على ماين كرافت Minecraft لنظام Android وأجهزة iPhone اللعبة الأصلية

تعد لعبة Minecraft الجديدة واحدة من أكثر الألعاب شهرة التي كانت موجودة منذ العصور القديمة، ويشمل جمهورها كلاً من البالغين والأطفال يتم لعبها في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى وجود جمهور كبير من البالغين والأطفال، لتوضيح كيفية اللعب والخطوات التي يجب اتباعها من أجل الفوزعلى هواتفهم الذكية وأجهزة iPhone

الحصول على Minecraft لنظام Android

يجب عليك الذهاب إلى متجر Google Play والبحث عن Minecraft.

بعد ذلك انقر فوق الزر الذي يتضمن تكلفة اللعبة.

انقر فوق رمز المتابعة.

يجب عليك تقديم تفاصيل بطاقة الائتمان عزيزي القارئ من أجل شراء اللعبة.

انتظر لحظة عزيزي القارئ حتى يكتمل تنزيل اللعبة وتثبيتها.

قم بتشغيل Minecraft وابدأ اللعب الآن.

الحصول على لعبة Minecraft الأصلية على Android

يمكن تنزيل لعبة Minecraft الأصلية عن طريق تنزيل Google Opinion Rewards.

يجب عليك تشغيل البرنامج من أجل إجراء الاستطلاعات. عندما يتوفر الرصيد المطلوب ستتم إعادة توجيهك إلى القائمة الرئيسية للتطبيق. يجب تحديد خيار بطاقة Google Play الذي ينص على “إرسال رصيد اللعبة”. ادخل إلى متجر التطبيقات وابحث عن لعبة Minecraft وعندما تجدها قم بشرائها وتنزيلها على الفور من متجر Google Play.

مزايا Minecraft

تحتوي اللعبة على الكثير من الميزات التي ساعدتها على اكتساب شعبية والمزيد من التنزيلات يمكننا تحديد أهم هذه الفوائد على النحو التالي: