طريقة تحميل لعبة جاتا 7 جراند ثيفت أوتو فايس سيتي أخر تحديث للموبيل

لعبة جاتا 7 جراند ثيفت أوتو فايس سيتي هي الأصدار السابع من لعبة المغامرات جاتا الشهيرة التي لديها شعبية عالية في جميع أنحاء العالم والوطن العربي والتي ظهرت للمرة الأولي عام 1997 بواسطة شركة تطوير الألعاب روكستار والتي كانت مخصصة في البداية لأجهزة بلاي ستيشن والتي تم تطويرها بعد ذلك لتشمل العديد من منصات الألعاب الإلكترونية مثل أكس بوكس وويندوز إلي أن تم أصدار الجزء الخاص بأجهزة الموبيل في عام 2014 ووصل عدد مرات تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية إلي أكثر من 100 مليون تحميل بالرغم أنها ليست من الألعاب المجانية وسوف نستعرض طريقة تحميل لعبة جاتا 7 علي الموبيل وأهم مميزات ومعلومات اللعبة بعد التحديث.

معلومات لعبة جاتا 7

تم أصدار هذا الجزء من السلسلة تم أسم جراند ثيقت أوتو فايس سيتي وتدور قصة هذا الجزء من السلسة في مدينة فايس سيتي وهي مدينة افتراضية تم تصميمها علي مدينة ميامي الأمريكية في هذا الجزء يسعي تومي إلي بناء الامبراطورية الخاصة به بعد خروجة من السجن عقب القبض علية في عملية تهريب فاشلة ويسعي للانتقام من الذهين تسببو في القبض علية ويجب عليك مساعدة تومي للوصول إلي هدفة.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي:

الجرافيكس المطورة عالية الدقة لمزيد من المتعة والإثارة مجسمات الشخصيات ثلاثية الأبعاد محسنة الألوان والإضاءة أهداف التصويب وإطلاق النار أكثر دقة وتطوراً عدد لا نهائي من ساعات اللعب المتجدد مدمج باللعبة خاصية تأثير التلامس إمكانية توصيل اللعبة بأجهزة خارجية عن طريق MoGa wireless Game controller و USB Gamepads. يمكن التحكم في إعدادات الجرافيكس إمكانية التحكم في إعدادات واستراتيجيات اللعب حسب الرغبة اللعبة متاحة لجميع الأجهزة المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو

طريقة تحميل جاتا 7 جراند ثيفت أوتو فايس سيتي