نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل هواتف سامسونج لعام 2022 مزايا وعيوب والسعر المتوفر في المقال التالي
عمر شويل - جدة في بداية كل عام جديد تبدأ شركة سامسونج العظيمة بعرض مجموعة من أقوي الهواتف وأحدثها، هذه الهواتف التي تتلاءم مع كافة الاحتياجات وكذلك تكون ملائمة جدا لجميع المستويات المالية، ولذلك يترقب جميع عملاء شركة سامسونج إلي كل جديد تقوم هذه الشركة بعرضها.
شركة سامسونج تأسست بواسطة بيونغ تشوب وحدث هذا في سنة 1938، وكان تأسيسها في البداية على أنها شركة تجارية وبعد ذلك بدأت هذه الشركة في التوسع للعديد من المجالات، إلي أن دخلت في مجال الإلكترونيات وذلك حدث في نهاية الستينات، وأصبحت من أقوي الشركات المنافسة في مجال صناعة الإلكترونيات.
أفضل هواتف سامسونج
هناك سؤال يراود ذهن كل المقبلين على شراء هاتف من سامسونج وهذا السروال هو ما هو أفضل هاتف من سامسونج؟ وأصبح هذا السؤال هو الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا سوف نعرض أفضل أجهزة سامسونج.
هاتف Samsung Galaxy S 22 Ultra 5G
هذا الهاتف الذي تم إصداره في فبراير سنة 2020، ويعتبر من أحدث الأجهزة التي صنعتها شركة سامسونج، حيث أن:
- مزايا الجهاز
- يحتوي على قلم S-Pen يعمل باستجابة سريعة وكذلك مدمج.
- يحتوي على شاشة قوية جدا ذات معدلات سطوح مذهلة.
- ويمكن للكاميرا أن تعمل في أي ظروف، ويوجد بها تحسن من ما كان في الماضي.
- عيوب هذا الجهاز
- سعر هذا الهاتف عالي إلي حد ما.
- ذاكرة عشوائية أقل قليلا من الجيل الماضي.
- سعر الجهاز
- يعتبر سعر هذا الجهاز في مصر حوالي 25.700 جنية، وهو 256 G/B
- وهو ما يمثل حوالي 5300 ريال سعودي في المملكة العربية.
هاتف Samsung Galaxy S 21 Ultra
هذا الهاتف الذي تم إصداره في سنة 2021 شهر يناير، حيث يعمل على نظام تشغيل اند رويد 11
- مميزات الهاتف:
- يعتبر هو افضل هاتف يعمل على التقريب البصري.
- يدعم هذا الجهاز ميزة قلم S-Pen.
- يناسب هذا الجهاز الكثير حيث أنه يتميز بمظهر جذاب وأنيق.
- عيوب الهاتف
- سعر الجهاز عالي قليلا، ولكن يعتبر هذا الجهاز أفضل بكثير من الإصدارات الماضية.
- ليس هناك مع الأسف منفذ لقارئ بطاقة الذاكرة.
- سعر الهاتف
- يباع هذا الجهاز بسعر 5.200 ريال سعودي
- أما في مصر يمكن أن يباع بمبلغ 20000 جنية مصري.
- ويتم كل عام عرض مجموعة كبيرة من هواتف سامسونج القوية والجديدة، فيترقب الكثير لهذه الهواتف العظيمة.
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