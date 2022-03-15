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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة لتسريع الانترنت شبكة 4G بدون برامج لجميع هواتف الأندرويد وحل مشكلة استهلاك الانترنت بسرعة، أحياناً نعاني من نفاذ باقة الانترنت بسرعة وهذا الامر يجعلنا جميعاً نقوم بتجديد الباقة أكثر من مرة شهرياً، كما أن الكثير من قد يواجه مشكلة ضعف الاتصال بالانترنت وعدم القدرة على التصفح بحرية رغم شحن الباقة؛ لذا نتناول اليوم أسهل طريقة لتسريع الانترنت شبكة 4G بدون برامج وحل مشكلة ضعف الإتصال بالشبكة، مع حل مشكلة نفاذ باقة الإنترنت بسرعة والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة.

تسريع الانترنت 4G للهاتف بدون برامج

اغلب مستخدمي الانترنت يستخدمون الفيس بوك لساعات طويلة وهذا الأمر يعمل على استنزاف باقة الانترنت بشكل كبير، لكي تتمكن من حل مشكلة استنزاف الانترنت كل ما عليك هو الدخول إلى تطبيق الفيس بوك تظهر واجهة حسابك يتم النقر على الثلاث خطوط أعلى يمين او يسار الشاشة حسب اللغة، ثم تظهر خيارات عدة يتم النقر على الإعدادات و الخصوصية ثم تظهر خيارات عدة مرة أخرى يتم النقر على الإعدادات، تظهر خيارات عدة عن الإعدادات، الاختصارات، اللغة و الوسائط وعدة خيارات أخرى.

حل مشكلة نفاذ باقة الانترنت بسرعة

يتم النقر على خيار الوسائط، حيث نجد انه تم تفعيله على خاصية تحسين ضبط مقاطع الفيديو، يتم تعطيلها و تفعيل الخيار الثاني وهو خيار توفير البيانات والحد من استهلاك بيانات الاتصال بنسبة أربعين بالمئة، يتم تفعيل الخيار حتى يظهر باللون الأزرق، هناك خيارات أخرى يتم تفعيلها و التي نعبر عن التشغيل التلقائي، حيث نجد انه مُفعل على الخيار الأول التشغيل التلقائي على بيانات إتصال الهاتف المحمول وشبكات الواي فاي.

يتم إلغاء تفعيل هذا الخيار وتفعيل الخيار الثاني التفعيل التلقائي على شبكة واي فاي فقط، الاعداد الثالث والذي يختص ببدء مقاطع الفيديو مع تشغيل الصوت يتم تفعيله او تركه في حالة تفعيله مسبقا، الخيار الثالث هو اعداد الصور و مقاطع الفيديو والذي يتم فيه تفعيل الخيار الأول و هو تقليل حركة الصورة ثلاثية الأبعاد.

في الأسفل نجد خيار تحديثات التطبيق يتم النقر عليه يتم تفعيل الخيار الأول وهو تحديث الانترنت تلقائيا، ثم يتم الخروج من الفيس بوك وفتح تطبيق ماسينجر ثم يتم الدخول على اللوجو الخاص بك و تظهر خيارات عدة يتم النقر على زر توفير بيانات الاتصال، نجد ان هذا الخيار قيد التشغيل وهذا يعني تحميل الصور و الفيديوهات تلقائيا عند الاتصال ببيانات الهاتف لذا يتم تعطيل هذا الخيار لتوفير استهلاك الانترنت.

زيادة سرعة النت لجميع هواتف أندرويد

يتم التوجه إلى إعدادات الهاتف ثم البحث عن محدث تطبيقات النظام يتم النقر عليه حيث تظهر التطبيقات التي يجب تحديثها، والتي يتم أحدثها بشكل تلقائي مما يؤدي إلى استهلاك مساحة التخزين بسرعة بالغة، يتم يتم النقر على زر الإعداد أعلى يسار الشاشة ثم تظهر قائمة إعدادات يتم النقر على التحديثات التلقائية، يتم ظهور ثلاث خيارات الخيار الأول لا تقوم بالتحديث، الخيار الثاني التحديث باستخدام واي فاي فقط والخيار الثالث التحديث باستخدام الواي فاي و بيانات الهاتف، يتم اختيار الخيار الأول أو الثاني مما يساعد على حل مشكلة ضعف الانترنت واستنزاف باقة الانترنت.