لم تسمع بها من قبل.. أكثر الحيل الذكية خدعة في تطبيق واتساب WhatsAPP مخفية اكتشفها الآن

تطبيق الواتساب من تطبيقات السوشيل ميديا التى يستخدمه الملايين على مستوى العالم، فهو تطبيق آمن ولا يمكن تسريب أى معلومات من خلاله، كما أنه يفعل عملية كتابة الرسائل بسرية تامة مع المرسل اليه، ويفعل الاتصال بأى شخص يستخدم البرنامج وصديق لديك، ويوجد بالتطبيق العديد من الخيل الحرفية التى يستخدمها الكثير ويجهلها البعض، حيث يتيح التطبيق كتابة الرسائل بصور مختلفة غير مألوفة، وتوجد العديد من النصوص المتاحة على التطبيق يمكن ممارستها أثناء الكتابة، كما يوجد العديد من الحيل الأخرى التى سنذكرها لكم خلال السطور القادمة لتكون على علم بكل ما هو جديد فى التطبيق.

طريقة تغيير الخط على تطبيق الواتساب

عندما يرسل اليك بعض الأصدقاء رسائل عبر تطبيق الواتساب تجد حروف الكلام والخط غير المعتاد أمامك، وهذه حيلة موجودة بورد التطبيق ولكن يجهلها الكثير، لذا سنوضحها لكم وهى يمكن أن تكتب بخط أحادى وتكون جميع الحروف على بعد نفس المسافة، ويمكنك ممارسة هذه العملية فهى بسيطة وسهلة، ولممارسة هذا النوع من الكتابة لابد من تحديد موقع رمز backtick، حيث يشبه هذا التطبيق الفاصلة «`»، حيث يتم عمل ثلاثة من هذا النص ثم كتابة كلام الرسالة ثم ثلاثة أخرى.

كيفية تحويل لون نص الرسالة إلى اللون الأغمق

يمكنك بكل سهولة تغيير لون الرسالة على تطبيق الواتساب من اللون الفاتح إلى اللون الأغمق، من خلال إستخدام علامة النجمة المتواجدة على ورد التطبيق، حيث يتم وضع النجمة فى البداية وكتابة النص ثم يتم وضع نجمة أخرى فى نهاية النص من خلال إتباع هذه الطريقة «*النص*».

طريقة تجعل نص الرسالة مائلا

يرغب الكثير من مستخدمين تطبيق الواتساب فى تغيير نص كتابة الرسائل، ومن بين نوع هذه الرسائل نص الرسالة المائلة، ويراه الكثير أمر ممتع ورائع، ويمكنك ممارستها بكل سهولة مثل الخطوات السابقة ولكن باستخدام رموز مختلفة، حيث يحتاج المرسل إلى استخدام رمز الشرطة السفلية، حيث يتم وضع الشرطة السفلية ونص الكتابة ثم الشرطة مرة أخرى «_ النص _»، وكل هذه الحيل يمارسها الكثير ويندهش البعض ويظن أنه تطبيق.