مجاناً.. أفضل تطبيقات استعادة الصور المحذوفة

يحاول العديد من المستخدمين التعرف على أفضل تطبيقات استعادة الصور المحذوفة، ولا سيما أن الكثير منهم يعاني من مشكلة ضياع أو حذف الصور الهامة سواء الشخصية أو التي تمثل ذكريات جميلة مع الآخرين، وقد تكون الصور خاصة بالعمل أو بيانات هامة متعلقة بالدراسة، حيث يعتبرها البعض من أكبر المشكلات التي تواجه المستخدمين على للمستخدمين، وخاصة أنه لا يوجد أي ميزات جديدة على هواتف اند رويد أو أيفون تمنح المستخدمين استرجاع تلك الصور التي تم حذفها.

أفضل تطبيقات استعادة الصور المحذوفة

من جانبه أشار موقع “Tenorshare” أنه يوجد العديد من التطبيقات الخارجية الرائعة التي يُطلق عليها الخبراء تطبيقات الطرف الثالث، والتي يمكنك من خلالها اسعادة العديد من الصور التي تم حذفها بعد تحميل تلك البرامج على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر الذي يعمل بنظام الويندوز، وسوف نقدم لحضراتكم على موقع ثقفني أفضل تطبيق يعمل على استرجاع الصور التي تم حذفها، ومن أفضل تطبيقات استعادة الصور المحذوفة:

تطبيق Undeleter

يعمل تطبيق Undeleter على فحص الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وكذلك بطاقات الذاكرة من اجل استعادة الملفات المحذوفة، والتي منها الصور الخاصة بالمستخدمين والتي كانت موجودة على الهاتف قبل حذفها، حيث يُساعد تلك الهواتف على استعادة الملفات المفقودة، ويقوم ذلك التطبيق الرائعة باسترجاع الصور والملفات من أي نوع عبر الذاكرة الداخلية التالفة أو من بطاقات SD، وكذلك استعادة الصور وملفات الموسيقى، ولكن يُعد تحميل هذا التطبيق من عمليات التحميل المخاطرة، حيث يسمح للنظام بتحميل تطبيقات غير معروفة لمصدر عبر عملية “rooting”، ووقد أشرنا في مقال سابق عن تطبيق توفير شحن البطارية من جوجل بلاي.

تطبيق DiskDigger Photo Recovery

يُعتبر تطبيق DiskDigger Photo Recovery من التطبيقات الرائعة التي تعمل على استعادة الصور المحذوفة من هاتفك، ولا سيما أنه يستخدم عدد من التقنيات التي تم تخصيصها لذلك، حيث يدعم استعادة الذكرة الداخلية الخاصة بالجهاز، كما يدعم استعادة بطاقات SD، ولكنه يتطلب أيضاً عملية rooting، ومن مميزاته أيضا: