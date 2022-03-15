طريقه تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الأجهزة الذكية وجهاز الكمبيوتر

طريقه تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الالكترونية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حيث تعتبر من أكثر الألعاب التى يحبها الكثير من الشباب لأنها الرياضة المفضلة لديهم كرة القدم، وبالتالي يتم تحديث هذه اللعبة من وقت إلى آخر لوضع العديد من الاضافات المميزة التي تجذب جميع المستخدمين، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور طريقة تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الأجهزة الذكية منها جهاز الايفون وجهاز الأندرويد وكذلك على جهاز الكمبيوتر حيث يتم تحديث هذه اللعبة من وقت الى آخر وبالتالي يهتم الملايين من المستخدمين حول العالم بتنزيل هذه اللعبة للحصول على الإصدارات الجديدة للاستمتاع بالاضافات المميزة لهذه اللعبة.

تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الأجهزة الذكية

يمكن لعشاق هذه اللعبة الالكترونية اتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على جهاز الآيفون والأندرويد من خلال الخطوات التالية،

يتم تسجيل الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بجهاز الأندرويد متجر جوجل بلاي وكتابة اسم لعبه فيفا بيتا 22.

بعد ذلك يتم الضغط على مربع البحث وبعد أن تظهر الصفحه الرسمية الخاصة بهذه اللعبة يتم الضغط على كلمة تثبيت أو تحميل وفي خلال ثواني سوف يتم تنزيل اللعبة على الهاتف.

بعد ذلك تبدأ بتشغيل اللعبة حتى تتمكن من الحصول على الاصدار الجديد وتستمتع بالاضافات الجديدة الموجودة في هذه اللعبة.

يمكن تنزيل هذه اللعبة على جهاز الآيفون من خلال تسجيل الدخول إلى متجر الاب ستور وكتابة لعبه فيفا بيتا 22 والضغط على مربع البحث.

تقوم بالضغط على كلمة تحديث أو تنزيل اللعبة وفي خلال وقت قليل سوف يتم تنزيلها على الهاتف يمكنك أن تقوم بتشغيلها في اي وقت والاستمتاع بجميع المغامرات الموجودة فيها.

تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الكمبيوتر

يمكن لعشاق هذه اللعبة الإلكترونية تنزيلها على جهاز الكمبيوتر من خلال تسجيل الدخول إلى المتصفح الالكتروني الرئيسي الخاص بجهاز الكمبيوتر.

كتابة اسم لعبه فيفا بيتا 22 في مربع البحث ثم الضغط عليه وسوف تظهر أمامك الصفحه الخاصه بتنزيل اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تنزيل وفي خلال وقت محدد سوف يتم تنزيلها وتقوم بتحديد مكان اللعبة.