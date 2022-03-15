نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme Narzo 50a أحدث هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Realme Narzo 50a هاتف ريلمي الجديد ضمن عائلة الـNarzo من سلاسل هواتف الشركة. حيث أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة والتي تتمثل في هاتفي : Realme Narzo 50A ، Realme Narzo 50i. الجدير بالذكر أن الشركة كانت تطلق هواتف تلك السلسلة في الأسواق الخارجية فقط مثل هاتف Realme Narzo 30 السابق ، ولكنها مؤخراً قررت توفير هواتف السلسلة في الأسواق العربية والمصرية بداية من هذا الهاتف. مواصفات هاتف Realme Narzo 50A : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 207 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite في كل من الظهر والإطار حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

كذلك يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر منفذ إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة HD مع دقة 1600×720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.‌

كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 570 شمعة ، مع أبعاد عرض 20:9 مما يوفر تجربة جيدة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما أن الهاتف يأتي مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 2.0.‌

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة MediaTek وهو MediaTek Helio G85 ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 12 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي نواتين من نوع Cortex-A75 ، تعملان بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

أما عن معالج الرسوميات GPU فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ARM وهو Mali-G52 MC2.‌

الهاتف متوفر بأكثر من إصدار لسعة التخزين وهما كالآتي : 64 ميجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام أيضاً. كاميرا هاتف Realme Narzo 50A : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0 ، وتتميز بدعم الـHDR والتصوير بجودة FHD.‌

كما يأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية الـ PDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

أخيراً كاميرا ثالثة أخري بدقة 2 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 ، تستخدم في العزل وتصوير البورتريه.‌

الكاميرات تتميز بدعم تصوير الـPanorama وخاصية HDR ، كما يوجد أيضاً فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك من خلال الكاميرات الخلفية أو الأمامية. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

يوجد أيضاً بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـ NFC.‌

أيضاً لا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة في ظهر الهاتف أسفل مربع الكاميرات ، بالإضافة إلي دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

يدعم الهاتف عدد من المستشعرات مثل: التسارع ، التقارب ، وأيضاً البوصلة.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم عملاق 6000 مللي أمبير ، إلا أنها تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط.‌

كذلك تدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

أما عن مدخل الشحن فيأتي الهاتف بمدخل من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌

متوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأزرق والأخضر. سعر هاتف Realme Narzo 50A : ‌190 دولار للنسخة الأولي من الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 3000 جنية مصري.

210 دولار للنسخة الثانية من الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 3300 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Narzo 50a أحدث هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Realme Narzo 50a أحدث هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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