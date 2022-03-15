طريقة تحميل FIFA 22 بعد أطلاقها رسميا من جانب كونامي

FIFA 22 اللعبة التي تم أطلاقها للمرة الأولي في عام 1994 بواسطة شركة تطوير الألعاب الكندية كونامي وتمتعت بشهرة واسعة خاصة أصدار فيفا 98 الذي كان مخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في ذلك الوقت وصل عدد أجزاء اللعبة إلي أكثر من 22 جزء حتي يومنا هذا وهي لعبة مخصصة لمحاكاة كرة القدم وتتمتع اللعبة بمنافسة شرسة مع efootball pes 22 وتعمل علي جميع منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز إلي جانب الهواتف الذكية بجميع أنظمة التشغيل أندرويد وأي أو أس ونستعرض الأن أهم ما يميز لعبة فيفا 22 والمواصفات المطلوبة لتشغيلها وطريقة التحميل علي الهواتف الذكية بعد أطلاق اللعبة رسميا في الاسابيع القادمة.

مواصفات تطبيق فيفا 22 والأجهزة المستخدمة في اللعب:

اللعبة إصدار 22.6.1.2245

تعمل اللعبة على أجهزة أندرويد 5.0 أو ما فوق

تعمل اللعبة على أجهزة أبل IOS 13.0 أو ما فوق

مساحة التطبيق أقل من 100 ميجا بايت

التصنيف العمري 4+ سنوات

يمكن استخدام اللعبة لأجهزة بلايستيشن PS4 و PS5

اللعبة متاحة لأجهزة Xbox One و Xbox X|S

يمكن تشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية PC عن طريق منصة Bluestacks،و أيضاً أجهزة Stadia بعد شراء اللعبة بشكل منفصل.

لعبة FIFA 22 من التطبيق لعبة مجانية بشكل عام، لكنها تحتوى على العناصر التي يمكن شراؤها بالمال الحقيقي والتي يتراوح سعرها 2.69$ إلى 99.99$ للعنصر الواحد. تحتاج اللعبة للاتصال بالانترنت بشكل دائم؛ لتعطيك تواصلاً مع العالم الخارجي لبيع وشراء العناصر محلياً وعالمياً. يتيح الاتصال بالانترنت أيضاً اللعب الجماعي الذي يضيف نكهة الإثارة والمتعة للعب كرة القدم الممتع.

طريقة تحميل FIFA 22 للموبيل